أدان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد الحصار «غير المسبوق» على الشعب الفلسطيني وقطع امدادات المياه والغذاء عنه، مؤكدا انه «مناف للاعراف الدولية ولم يسبق ان مورس هذا العمل في تاريخ البشرية».



جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير د.الأستاد لدى مشاركته في اعمال الدورة الـ 15 للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الخامس للمياه في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار «التنمية المستدامة في المنطقة العربية».



وقال الوزير د.الأستاد ان «هذا التجمع العربي ينعقد في ظل ظروف صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر».



وشدد على ان «هذا الحصار غير المسبوق الذي مورس على الشعب الفلسطيني» وقطع امدادات المياه والغذاء عنه «مناف للاعراف الدولية ولم يسبق ان مورس هذا العمل في تاريخ البشرية». وذكر ان المؤتمر يهدف الى تبادل الخبرات وإيجاد الحلول لقضايا المياه على مستوى الوطن العربي دعما لمتخذي القرار بالتوصيات العلمية لتفعيلها بشكل رسمي.



وشدد على ضرورة المشاركة في المجلس الوزاري العربي للمياه الذي يجمع قادة المياه من جميع الدول العربية، وأهمية دور المجلس في العمل على استراتيجية الامن المائي في الوطن العربي ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة (الهدف السادس) ونقل تجارب الدول الناجحة والمشاريع التنموية وكذلك ادارة الازمات المائية والتقنيات الحديثة المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في مجالات المياه المختلفة.



وأوضح انه من «أصعب الامور التي تواجه الدول في هذه الايام ندرة المياه»، مشيرا الى ما ذكره البنك الدولي في تقرير له مؤخرا انه بحلول عام 2025 سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني نقصا في المياه، ولن تتخطى نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب والزراعة 3% رغم ان المسطحات المائية تغطي 71% من سطح الارض. وبين ان الطلب يرتفع على المياه بمعدل سريع عاما بعد عام مع زيادة الضغط السكاني وارتفاع مستوى المعيشة، ومن هذا المنطلق ولتلبية الاحتياجات المستقبلية فإنه سيكون من الضروري الاستثمار بشكل كبير في توسيع قدرة محطات تحلية المياه، حيث تصل القدرة الانتاجية المركبة لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه حاليا 683 مليون غالون امبراطوري وستصل لما يقارب مليار غالون امبراطوري يوميا بحلول 2035.



وأفاد بأن السعة التخزينية الاجمالية للمياه العذبة بلغت 4613 مليون غالون امبراطوري، ومتوقع ان يزيد الاستهلاك خلال السنوات القادمة بشكل مطرد عما هو عليه الآن بنسبة زيادة سنوية تصل الى 3%.















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