دعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض مطلع الشهر، بريطانيا إلى القيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.



وعقدت اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعا رسميا مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، وتركيا هاكان فيدان، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الاجتماع رحب، بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة.



وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.



وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.



وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.



وجاء اجتماع اللجنة مع المسؤولين البريطانيين قبل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهم للبحث معهم في «الوضع في الشرق الأوسط»، على ما أعلن قصر الإليزيه. وقبل ذلك زارت اللجنة كل من بكين وموسكو في إطار الجولة على أعضاء مجلس الأمن وعواصم القرار للضغط حتى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإحياء عملية السلام.

وقال «الإليزيه» إن الرئيس ماكرون أبلغ وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية خلال الاجتماع أن الأمر يستدعي «أن يأخذ الجميع بالكامل أمن إسرائيل في الاعتبار».

وأضافت الرئاسة الفرنسية، عقب الاجتماع، أن باريس تدعو إلى الإفادة من «الهدنة الإنسانية» التي تم التوصل اليها في غزة للعمل على «وقف دائم لإطلاق النار».

في السياق، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن بلادها تثمن وساطة دولة قطر في التوصل لهدنة في غزة، معربة عن أمل باريس في أن يتم الافراج عن المحتجزين الفرنسيين ضمن هذا الاتفاق.