القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال قمتهما أمس بالقاهرة رؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استقبل الملك عبدالله في مطار القاهرة الدولي، قبل أن يعقد الزعيمان جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس بالعاهل الأردني، مؤكدا حرصه على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.



وأضاف المتحدث الرسمي ان المباحثات الثنائية شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة. وأكدا ضرورة إتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة، مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.



وتابع فهمى أن الزعيمين استعرضا جهود البلدين للتواصل مع جميع الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين. وأكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.



واستطرد أن الزعيمين أكدا أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.