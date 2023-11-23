القاهرة - ناهد إمام



أكد م.خالد عباس رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه من المقرر بدء العمل بالمنطقة الصناعية التابعة لمشروع العاصمة العام المقبل، وأن العاصمة الإدارية كانت حلما بدأ من الصفر وأصبح حقيقة بعد سنوات على الرغم من التحديات.



وأضاف خالد عباس خلال ندوة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال امس، أن مشروع العاصمة الإدارية أصبح نموذجا يحتذى في المنطقة، بدليل استقطاب المشروع 4 مكاتب استشارية هي الأكبر على مستوى العالم أبدت رغبتها في التخطيط للمرحلتين الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة كان أمرا لابد منه في ظل ارتفاع معدل الزيادة السكانية في مصر، والذي يحتاج إلى بناء مدن جديدة لاستيعاب هذه الزيادة.



من جانبه، أوضح د.إبراهيم مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للترويج والاستثمار، أن الهيئة بدأت تكثيف الجهود الترويجية، خاصة بعد تراجع آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، ونجحت الهيئة في جذب استثمارات مليارية في الفترة الأخيرة.



وقال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة gv للاستثمارات، إنه تم الانتهاء من تجهيز نحو 10 ملايين متر مربع بمدينة طربول الصناعية، ومن المخطط الإعلان عنها بحلول يونيو المقبل.