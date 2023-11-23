50 جهة شاركت في المنافسات و33 فائزاً من ذوي الاحتياجات الخاصة و10 من المؤسسات الإصلاحية

«الماهر بالقرآن الكريم» فازت بدرع التفوق العام و«بيادر السلام الخيرية» بالدرع الذهبية و«الفضية» من نصيب مبرة المتميزين



ليلى الشافعي



أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أمس، أن الكويت أضحت وبدعم من القيادة السياسية السامية محط أنظار العالم في اهتمامها بكتاب الله تعالى.



جاء ذلك في كلمة الوزير المطيري ألقاها نيابة عنه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة ناصر الحمد خلال إعلان أسماء الفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بدروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 26 التي أقيمت برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تحت شعار «مكنون».



وقال المطيري: إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده هي مسابقة عريقة تولت أمانة الأوقاف تنظيمها على مدى 26 عاما من نجاح إلى نجاح، مبينا أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 2604 متسابقين ومتسابقات، ومن تم اختبارهم بلغوا 2077 متسابقا ومتسابقة، منهم 892 من الذكور و1185 من الإناث.



وأضاف أن عدد الجهات المشاركة بلغ 50 جهة خيرية ورسمية، وإجمالي عدد الفائزين 241 بمختلف شرائح وفئات المسابقة ذكورا وإناثا، وعدد الفائزين من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 33 فائزا وفائزة، وعدد الفائزين من المؤسسات الإصلاحية والأحداث بلغ 10 فائزين وفائزات.



وأوضح أن درع التفوق العام حصلت عليها جمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه والدرع الذهبية حصلت عليها جمعية بيادر السلام الخيرية، والدرع الفضية حصلت عليها مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية، والدرع البرونزية حصلت عليها كل من جمعية ترتيل للقرآن الكريم وعلومه ودرع الأسرة القرآنية حصلت عليها أسرة محمد ناهس العنزي.



من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الدائمة عبدالرحمن الحشاش إن عدد المشاركين من خلال الجهات الرسمية والأهلية على مدار ربع قرن من عمر المسابقة بلغ 40 ألف متسابق ومتسابقة.



وذكر الحشاش أن عدد الجهات التي شاركت هذا العام بلغ 50 جهة رسمية وأهلية قدمت نخبة من الحفاظ المؤهلين للتصفيات النهائية بلغ عددهم 2604 من الذكور والإناث، مضيفا أن نسبة حضور التصفيات النهائية من المشاركين والمشاركات بلغت أكثر من 79.76% بزيادة 1.76% عن العام الماضي.



وبين أن عدد الفائزين هذا العام بلغ 241 فائزا وفائزة منهم الذكور بعدد 128 والإناث 113، موضحا أن عدد الحاصلين على المركز الأول بلغ 82 متسابقا ومتسابقة.



بدورها، قالت المنسقة العامة للمسابقة مآرب اليعقوب، عقب إعلان أسماء الفائزين والفائزات، إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده منذ انطلاقا عام 1996 وهي تولي اهتماما كبيرا بالجهات المشاركة وتقدم بها الدعم المادي والمعنوي.



وأوضحت اليعقوب أن أمانة الأوقاف خصصت أربع دروع للمراكز الأولى يتم اختيارها وفق معايير وضعتها اللجنة الدائمة للمسابقة وعلى أساسها تم الاختيار.



وبينت أن هذه السنة شهدت أكثر من 2600 مشارك ومشاركة وصلوا إلى التصفيات النهائية في مقر المسابقة وهو مسجد الدولة الكبير، وكانت المنافسة قوية بين الجهات سواء من الأفراد أو المؤسسات.



المسابقة في أرقام



٭ إجمالي عدد المشاركين هذا العام: 2604 متسابقين ومتسابقات.



٭ إجمالي من تم اختبارهم: 2077 متسابقا ومتسابقة.



٭ إجمالي من تم اختبارهم من الرجال: 892 متسابقا.



٭ إجمالي من تم اختبارهم من النساء: 1185 متسابقة.



٭ عدد الجهات المشاركة: 50 جهة خيرية ورسمية.



٭ إجمالي عدد الفائزين: 241 في كل الشرائح والفئات.



٭ عدد الفائزين من ذوي الاحتياجات الخاصة: 33 فائزا وفائزة.



٭ عدد الفائزين من المؤسسات الإصلاحية والأحداث: 10 فائزين وفائزات.



٭ عدد الفائزين الحاصلين على 100%: 13 فائزا من الذكور والإناث.