المتفوقون ثروة الوطن الحقيقية وتكريمهم تكريم لذويهم الذين ضحوا بدمائهم لأمنه واستقراره

مكتب الشهيد يواصل تقديم كل الدعم والرعاية لأبناء الشهداء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية



دارين العلي



برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء بمكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله، نظم مكتب الشهيد مساء أمس الاول حفلا لتكريم الطلبة الفائقين والمتميزين من أبناء الشهداء للعام الدراسي 2022-2023 في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في فندق الريجنسي.



وفي كلمته بالمناسبة، أكد مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان أهمية الاحتفاء بكوكبة من الطلبة والطالبات الفائقين دراسيا من أبناء الشهداء الذين اجتهدوا وثابروا حتى نالوا شرف التفوق بجدارة لرفع شأن الوطن، لافتا الى ان التكريم يأتي تخليدا لذكرى الشهداء الأبرار، معربا عن الفخر والاعتزاز بأبناء الشهداء الذين يشقون طريقهم بنجاح وتفوق خلال رحلة تحصيلهم الدراسي والعلمي.



وأشار العوفان إلى أن المتفوقين ثروة الوطن الحقيقية وتكريمهم تكريم لذويهم الذين سطروا بدمائهم استقرار وأمن الوطن، مضيفا: يقع على عاتق الفائقين مسؤولية أكبر، فالخطوة التالية هي الاستمرار في درب التفوق والتميز حتى يكونوا قادة ورواد في المجتمع، مبينا أن «أكبر التحديات التي نواجهها اليوم هي بناء مجتمعات قوية وأمنة وناجحة».



ولفت إلى مواصلة المكتب تقديم كل أنواع الدعم والمساندة والرعاية لأبناء وأسر الشهداء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تخليدا ووفاء وعرفانا لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم وبذلوا دماءهم الغالية في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.



وذكر أن الفائقين هم طاقات المستقبل وعلى أياديهم تشيد نهضة المجتمع وازدهاره وإذا كان هذا شأنهم فمن الواجب الاعتناء بهم، لافتا الى ان التكريم لتشجيعهم على الانطلاق والتعلم الذي يمثل حجر الزاوية في تقدم وتطور مجتمعنا.



من أجواء الحفل



٭ تم خلال الحفل تكريم أبناء الشهداء الفائزين في مسابقات علمية وبطولات رياضية محليا وعربيا وعالميا.



٭ تخلل الحفل عرض إنجاز كويتي للعقيد يوسف الشطي كأول عربي يصعد قمة افريست بدون أوكسجين وذلك تخليدا لذكرى شهداء الكويت.



٭ تم تسليط الضوء على دور مكتب الشهيد في رعاية الابناء تربويا، حيث يتولى المكتب رعاية الأبناء في التعليم العام والخاص من رياض الأطفال إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه من خلال زيارات ميدانية وإعداد تقارير أسبوعية لحالات الأبناء العلمية والتربوية في 24 مدرسة.



٭ قدم الحفل الاعلامي يوسف مصطفى الذي اعتبر الفائقين مشاعل العلم والمعرفة ومن أولو العلم الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم، مشيدا بعمل مكتب الشهيد من اجل خدمة ابناء الشهداء وبالرسالة الانسانية التي يحملها هذا المكتب.



٭ شمل الحفل تكريم 106 من الطلاب والطالبات المتفوقين من مرحلة الدكتوراه حتى رياض الاطفال ونال الحفل استحسان اسرهم لاهتمام مسؤولي مكتب الشهيد بإعداد وتنفيذ الحفل والذي خرج بصورة متميزة.