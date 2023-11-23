بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أهمية الربط الآلي بين الوزارة وقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، والذي سيمنع محاولات التلاعب خلال عقد عموميات الجمعيات التعاونية وانتخابات مجالس إدارتها.



وقال السعود على هامش تكريمه مدير وموظفي إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية، إن الوزارة تسعى للتوسع في عمليات الربط الآلي مع «الداخلية» لاسيما فيما يخص صرف المساعدات الشهرية، كاشفا أن عملية الربط الحالية والتي تسعى الوزارة للتوسع فيها قلصت مديونية المساعدات من 13 مليون دينار إلى أقل من 4 ملايين، وهي خطوة غاية في الأهمية للمحافظة على المال العام وحصر عملية الصرف بين مستحقيها فقط.



وأضاف: نسعى إلى الربط الآلي مع وزارة الداخلية بما يمكننا من حصر أعداد متلقي المساعدات الذين قضوا أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، عبر وصول اشهارات تنبيه خاصة بذلك، لوقف الصرف عنهم.



بدوره، كشف مدير ادارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية عادل القلاف ان التعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون كامل ومنذ سنوات واليوم ووفقا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتقديم جميع التسهيلات والتعاون الكامل مع جميع جهات الدولة في الربط الآلي. وأشار القلاف إلى ان وزارة الشؤون من اول الجهات التي تم التعامل معها في الربط الآلي وذلك منذ التسعينيات، موضحا ان لدينا العديد من الخدمات تتم عبر الربط الآلي وخاصة في انتخابات الجمعيات التعاونية وذلك للتأكد من دخول وخروج أي مواطن وأن المواطن موجود داخل الكويت والأمور تسير بشكل منتظم بفضل الله.



من جانبه، ذكر مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون حمد المطيري، إن أهمية عملية الربط الآلي مع «الداخلية» تكمن في التأكد من وجود الناخب داخل الكويت ومنع استغلال هويته من اخرين للتصويت بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الخطوة تضفي مزيدا من الشفافية على العملية الانتخابية، لاسيما أنه مجرد تمرير الهوية على أجهزة «الشؤون» الخاصة بالانتخابات سوف يظهر فورا ما إذا كان المواطن مسافرا خارج البلاد من عدمه.