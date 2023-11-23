الجسار: توزيع أكثر من 15 ألف كتاب مجاناً على طلبة المدارس تشجيعاً لهم على القراءة



أسامة أبوالسعود



أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري أن المشاركة الدولية الكبيرة بعدد 29 دولة منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية من خلال 486 دار نشر معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين تعكس مكانة الكويت الثقافية المرموقة.



وقال الوزير المطيري في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه المعرض: أتشرف بالحضور نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لافتتاح المعرض الذي يأتي متزامنا مع مناسبة تعكس عمق وأصالة وثراء الثقافة والاهتمام بها في الكويت، حيث نحتفي بمرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وأشار إلى ان الثقافة والأدب في الكويت يحظيان باهتمام ودعم كبيرين ومستمرين من قبل القيادة السياسية في الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وشدد المطيري على الاستمرار بالعمل على ترجمة استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال إقامة مثل هذا المعرض والأنشطة الثقافية والأدبية المتنوعة التي تثري الساحة الثقافية والأدبية في الكويت وتحقق تطلعات المثقفين والأدباء.



ولفت إلى ان هذا المعرض يأتي تحت شعار «شغفك له كتاب» كإشارة إلى ان لكل شغوف في كل مجال هناك كتاب يتناسب ويتوافق مع اهتماماته مهما اختلفت أنواع تلك الاهتمامات، فهي فرصة للجميع للحضور والتعرف على ما يضمه المعرض من إصدارات تتناسب مع اهتماماتهم ورغباتهم.



وأضـــاف: «نتشـــرف باختيار الشاعر الكويتي الكبير فهد العسكر، رحمه الله، كشخصية الاحتفالية الثقافية المصاحبة للمعرض واختيار د.سعد البازعي كشخصية المعرض لما له من إسهامات ثقافية وأدبية عديدة أثرت الساحة الثقافية».



وأعرب عن السعادة الكبيرة بالحراك الثقافي الذي يشهده المعرض من محاضرات وورش عمل وندوات في مواضيع حرصنا على تنوعها وتجددها لتناسب الجميع، داعيا الجميع للحضور والاستفادة بما سيطرح فيها من أفكار وتجارب ودروس.



من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار ان انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري يؤكد دعم الكويت للثقافة عن طريق القراءة والاطلاع.



وشدد د.الجسار على ان هناك تحديات كبيرة تتم مواجهتها حاليا من ناحية جذب الشباب والأجيال الجديدة للقراءة والتنمية الذاتية والاطلاع على الثقافة العربية والإسلامية والثقافات الخارجية، لافتا إلى ان معرض الكويت الدولي للكتاب هو الركيزة الرئيسية لهذا العمل.



وتابع قائلا: «نجاح هذا المعرض يأتي بتضافر الجهود بين المجلس الوطني ووزارة الإعلام والمجتمع المدني من خلال دور النشر».



وأعلن د.الجسار توزيع أكثر من 15 ألف كتاب مجانا على طلبة المدارس تشجيعا لهم على القراءة ضمن مبادرة جديدة وافقت جميع دور النشر عليها.



ولفت إلى الطموح المستقبلي بأن يشهد معرض الكويت الدولي عملية تطوير شاملة لما له من مكانة خليجية وعربية.



1100 هيئة ومؤسسة



من جانبه، قال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفه الرباح إن المعرض يستمر إلى تاريخ 2 ديسمبر 2023 بمعدل 11 يوما، وقد كان الحضور كثيفا لحظة الافتتاح، بالإضافة إلى المشاركات من دول الخليج والدول العربية، مؤكدا أن المعرض يعتبر له وزنه الإقليمي، والمشاركات كبيرة والدليل على ذلك هو طلبات الاشتراك التي قدمت، والتي تخطت 1100 ما بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، والنشر الأهلي.



وحول أجواء الافتتاح اليوم (أمس) في المعرض، قال الرباح: «أجواء الافتتاح جدا جميلة، وتظهر ما لمعرض الكتاب من وزن ثقافي وكبير، واهتمام من الدولة وجميع الشرائح الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى حضور طلبة المدارس من وزارة التربية، وهذا دليل على الاهتمام كبير، وما يحتويه هذا المعرض، فهو محرك رئيسي لصناعة النشر، ومازلنا نظن أمانة أن معرض الكتاب بنشاطه الثقافي هو رقم 1 لأي دولة في العالم، ودائما يكون معرض الكتاب هو النشاط الموحد لكل الدول، فهو يعتبر العرس الثقافي لأي دولة».



تناقل الخبرات



وتابع أن المشاركات كانت كبيرة في المعرض، مبينا أن في الافتتاح حضر الكثير من السفراء والديبلوماسيين والضيوف، مشيرا إلى فترات الزيارة لمعرض هي خلال فترتين الصباحية (9 - 1) والمسائية (4 - 10) بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة الذي سيكون على فترة مسائية واحدة، أما فترة يوم السبت فمن الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء.



تقييم المعرض



أما من ناحية الخدمات، فقال الرباح: منها «الاستعلام الآلي الشخصي» بشكل مباشر عن طريق الجناح، وأيضا «الاستعلام إلكتروني» المتواجدة على بوابات عن طريق شاشات تفاعلية، حيث يستعلم الجمهور بشكل مباشر بدون الرجوع إلى الاستعلام الآلي. وذكر أن هناك أيضا خصما خاصا للجمهور بنسبة 25% بسبب احتفالية المعرض، فهي موجهة لجمهور بشكل عام. وحول اختيار دور النشر، قال: «اخترنا أفضل دور النشر الموجودة، وأكثرها نشاطا، وأكثرها إنتاجا في الفترة الأخيرة، ونحن نحاول أن نجدد المعرض بشكل مستمر».



السفير الفلسطيني أكد أن هذا موقف كويتي ثابت تجاه القضية



‫طهبوب لـ «الأنباء»: تخصيص 3% من أرباح المعرض لصالح غزة دليل آخر على دعم الكويت لشعبنا



أسامة أبوالسعود

وزير الإعلام والسفير الفلسطيني ود.خالد الشطي في جناح فلسطين

أكد السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان تخصيص 3% من أرباح معرض الكويت الدولي لصالح فلسطين وتحديدا قطاع غزة المحاصر، حيث يتعرض شعبنا هناك الى ابادة جماعية وتطهير عرقي، هو دليل آخر على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الكويت الشقيقة لابناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذا هو ديدن الكويت فيما يتعلق بوقوفها الى جانب دولة فلسطين وشعبها وقضيتها.



واضاف السفير الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال افتتاح المعرض، «لقد وقفت الكويت ومنذ اليوم الاول لهذا العدوان بكل قوتها من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من هذه المجازر».



وتابع: كل الشكر والتقدير الى الكويت وعلى رأسها صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وحكومة وشعب الكويت، ونحن نعلم ان كلمات الشكر ليست كافية على هذا البلد العظيم.



وعن المعرض، قال السفير طهبوب: تشرفت صباح أمس بالمشاركة في افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي يعتبر من اهم الفعاليات الثقافية في الوطن العربي، وتفتخر دولة فلسطين بالمشاركة في هذه التظاهرة الكبيرة.







تعرض في جناحها كتباً ورقية وإلكترونية حول الصناعة النفطية



وزارة النفط تشارك في معرض الكتاب

عبدالرحمن المطيري والشيخة تماضر الخالد في جناح وزارة النفط المشارك في معرض الكتاب



أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد، إن مشاركة وزارة النفط في معرض الكتاب بدورته الحالية تأتي بهدف استعراض الإنتاج الفكري للوزارة، وتعزيز التواصل الثقافي، وكذلك عرض الإصدارات المتنوعة والجديدة سواء الرقمية أو الإلكترونية التي ترصد الصناعة النفطية في البلاد وتطورها.



وأضافت إنه وبالتزامن مع معرض الكويت الدولي للكتاب فإن وزارة النفط أطلقت أحدث برامجها للتحول الرقمي والمتمثل في إصدار كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي يستعرض من خلاله الدور الرائد والمحوري للمرأة الكويتية في الصناعة النفطية، حيث استخدمت الوزارة الصوت والكتابة وللمرة الأولى عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتمثل في المذيعة الافتراضية الخاصة بوزارة النفط.



وقالت ان كتاب «المرأة في القطاع النفطي.. دور رائد وإنجازات متميزة» يعتبر الثاني الذي تطرحه وزارة النفط بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة على مستوى الوزارات والقطاع النفطي في إطلاق أول كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي ليسرد نشأة القطاع النفطي والتعرف على الأوائل وجهودهم في تطوير الصناعة النفطية في البلاد، مبينة ان الكتاب الأول استخدم الصوت فقط، فيما استخدم في الكتاب الثاني نظام الصوت والكتابة بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وأشارت إلى أن جناح وزارة النفط سيوفر تجربة رائدة لزواره تتمثل في استخدام روبوت يمكن من خلاله الضيوف مسح الكود للدخول إلى موقع وزارة النفط على الإنترنت وتصفح الإصدارات والمجلات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك تسهيلا على الزوار ودمج التكنولوجيا الحديثة مع الواقع وتسهيل الحياة.



وذكرت أن فريق وزارة النفط من إدارة العلاقات العامة والإعلام من المقرر أن يشارك في جلسات عمل ومحاضرات على هامش المعرض لإبراز دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت، كما أن لجنة الثقافة البترولية بالوزارة ستشارك بمحاضرات توعوية نفطية حول أهمية الصناعة البترولية لطلبة المدارس الزائرين.





فيصل الحمود: معرض الكتاب ينمي الثقافة والمعرفة والآداب لدى الشباب

الشيخ فيصل الحمود



شارك عدد من الشباب من مكتب المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أمس بحضور معرض الكويت الدولي للكتاب 46 في أرض المعارض الدولية.



وقد وجه الشيخ فيصل الحمود دعوة إلى الشباب لزيارة المعرض، مؤكدا على أهمية القراءة لتنمية الثقافة والمعرفة والآداب لدى الشباب، وانه يمكن أن يستمد الشاب من القراءة حصيلة زاخرة من الخبرات التي يمكنها أن تساعده في مختلف مجالات الحياة.



ودعا الحمود الشباب إلى الحرص عند اقتناء الكتاب أن تتوافر فيه الإيجابية النافعة التي تغرس في النفوس الرقي وأفضل القيم الرفيعة المتمثلة في الخير والأخلاق الحسنة والمبادئ الرصينة، والتي تحثهم على استثمار أوقاتهم بما يعود على وطننا بالتنمية والثقافية والازدهار، شاكرا القائمين على هذا المحفل الثقافي على جهدهم الدؤوب لإنجاح معرض الكتاب.







أكد حرص مصر على المشاركة الإيجابية والفعالة في كل المعارض الدولية للكتاب



السفير شلتوت: 50 دار نشر مصرية تشارك في المعرض بكل مناحي المعرفة والثقافة



أسامة أبوالسعود

السفير أسامة شلتوت

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت عمق وقوة العلاقات المصرية -الكويتية في شتى المجالات، وخاصة الثقافية، وما لها من امتداد تاريخي بين البلدين، بما يعمق أواصر التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على المشاركة الإيجابية والفعالة في كل المعارض الدولية للكتاب، ولاسيما معرض الكويت الدولي للكتاب.



وقال شلتوت على هامش افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 إن مصر تشارك في معرض الكويت للكتاب هذا العام 50 دار نشر تشمل كل مناحي المعرفة الثقافية والأدبية والعلمية، كما تستضيف الفعاليات ندوات متنوعة لعدد من الكتاب المصريين والعرب، مؤكدا أن جميع المشاركين في المعرض يثمنون المشاركة المصرية لما لها من تاريخ وخبرة كبيرة في مجالات النشر المتنوعة.



وأضاف أن أهمية معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ46 تأتي من حرص القائمين على المعرض على التنوع واختيار دور النشر البارزة خاصة في العالم العربي، مؤكدا زيادة على الإقبال من قبل رواد المعرض من جميع الفئات العمرية، وخاصة الجناح المصري لما يتضمنه من تنوع كبير وغزير من الكتب التي تشمل كافة نواحي المعرفة.



ولفت السفير المصري بالكويت إلى أن معارض الكتب تعتبر منارة للوطن العربي للحفاظ على الهوية المصرية والعربية والانطلاق منها للعالمية، ما يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع النظراء من كل دور النشر العالمية والعربية والتعرف على كل ما هو جديد في عالم النشر والمعرفة.