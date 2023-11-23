شارك البنك التجاري الكويتي برعاية ذهبية لمعرض الصناعات والبناء الذي نظمته شركة إكسبو- تاج للمعارض والمؤتمرات في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، حيث تواجد البنك بجناح خاص به لعرض منتجاته وخدماته المصرفية المتنوعة التي تلبي احتياجات زوار المعرض.



وقد شهد جناح البنك إقبالا لافتا من قبل الزائرين الذين توافدوا لمعرفة الخدمات التمويلية التي يقدمها التجاري والتعرف على العروض التسويقية والترويجية التي يطرحها التجاري، ومنها عرض «تحويل الراتب»، حيث تمثل هذه المعارض نقطة تواصل بين البنك والجمهور وتستحوذ على اهتمام نسبة كبيرة من أفراد المجتمع الكويتي فيما يخص توفير العقار المناسب لهم وتأمين التمويل المطلوب من خلال جميع الشركات العقارية والبنوك المشاركة.



ومن المعروف أن تقديم البنك للرعاية الذهبية ومشاركته في معرض الصناعات والبناء إنما جاءا إيمانا من البنك بضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث هدف البنك بشكل أساسي من خلال هذه المشاركة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية، وخاصة قطاع الصناعات والبناء، وتشجيع المنتجات الوطنية وتوفير التمويل اللازم للمواطن في تملك العقار المناسب.



وعلى هامش المعرض، حرص البنك التجاري كعادته دوما على نشر التوعية المصرفية ضمن جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية»، حيث قام فريق المبيعات بتعريف الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية، وقدم للجمهور المعلومات المالية والمصرفية والنصائح التحذيرية من عمليات الاحتيال وضرورة الحفاظ على معلوماتهم المصرفية السرية.



هذا، ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ويدعو عملاءه للاطلاع على الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي يقدمها بالدخول على الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق تطبيق البنك على الهواتف الذكية.