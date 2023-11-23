منصور السلطان



تعاملت وزارة الداخلية مساء امس مع عدد كبير من القذائف والقنابل العنقودية من مخلفات الغزو العراقي عام 1990 على شاطئ السالمية خلال قيام عمال بعمل تنظيف وصيانة للشاطئ.



وكان عمال تنظيف وصيانة مشروع على شاطئ السالمية، اكتشفوا وجود قذائف وقنابل عنقودية في الموقع، فتم إبلاغ رجال ادارة المتفجرات في وزارة الداخلية، حيث اكتشفوا بعد المعاينة أن القذائف والقنابل العنقودية لم تنفجر وانها من مخلفات الغزو الغاشم عام 1990، فتم إغلاق الموقع وتأمينه ومن ثم تجميع القنابل والقذائف في موقع واحد وتفجيرها بواسطة «الروبوت» دون حدوث إصابات او أضرار في المباني المجاورة.