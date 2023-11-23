تحت رعاية وحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد افتتح صباح امس مخيم قوة الإطفاء العام التوعوي بالتعاون مع شركاء النجاح شركة إيكويت للبتروكيماويات، والكائن في منطقة عريفجان وتستمر فعالياته حتى مارس المقبل بالتزامن مع حملة قوة الإطفاء العام التوعوية المقدمة لمرتادي البر.



ويضم المخيم العديد من الخدمات الترفيهية ومسرحا لتقديم الفعاليات التوعوية للوقاية من الحريق وكيفية التعامل في حال حدوث الحريق ومسابقات توعوية للجمهور، بالإضافة إلى مخيمات لاستراحة الأسر، ويفتح المخيم أبوابه يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء.



حضر الافتتاح نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال البليهيص ونائب رئيس القوة لقطاع الوقاية وقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد ونائب رئيس القوة لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتكليف العميد محمد القحطاني ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس لجنة المخيمات العميد محمد الغريب ومدير إدارة إطفاء محافظة الأحمدي العميد أحمد الهبدان ومن شركة اكويت مدير الاتصالات والعلاقات العامة الحكومية عادل الظفيري وعدد من ضباط قوة الإطفاء العام وعدد من ممثلي شركة إيكويت للبتروكيماويات.