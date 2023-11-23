سعيد بتعاوني للمرة الخامسة مع بودرويش وإيمان «شطورة» والفرج يصلح مطرباً



ياسر العيلة



انتهى الملحن القدير عادل الفرحان من تسجيل المقدمة الغنائية للمسلسل الكوميدي الجديد «مرضي ودحام»، إنتاج شركة «فيلاسو» للمنتجين مالك صباح وعبدالله العراك، والمتوقع عرضه خلال رمضان المقبل، والمقدمة من كلمات وألحان عادل الفرحان وتوزيع ابنه الموزع الشاب فرج عادل الفرحان، وغناء نجوم المسلسل عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج وإيمان فيصل والنجم الإماراتي بلال عبدالله.



عن هذا العمل تحدث الفرحان لـ«لأنباء»، قائلا: تم تسجيل المقدمة في استديو شركة «فيلاسو» وسط أجواء ممتعة من البهجة والسعادة وهذا كان متوقعا لوجود هذه النخبة من اهم نجوم الكوميديا في الكويت والخليج على رأسهم النجم الكبير عبدالناصر درويش في خامس تعاون يجمعني معه بعد «درويشيات» و«ياما كان وكان» و«نت فلوركس» بجزئيه الأول والثاني، وباقي النجوم كانوا رائعين وان كان العونان تعبنا أثناء التسجيل «بقطاته الحلوة» فهو ملك «القطات» بلا منازع، أما النجم سلطان الفرج صراحة كان أكثرهم التزاما، يأتي أول واحد للتسجيل، ولا أنسى أن أشيد بالنجمة الشابة إيمان فيصل فهي «شطورة» وبدعت في الغناء. وأكمل: سعدت بالنجم الإماراتي بلال عبدالله في أول لقاء يجمعني به وهو شخص بشوش واجتماعي جدا، و«وايد» حبوب.



وحول أكثر فنان من هؤلاء يملك الموهبة ليكون مطرب، رد: سلطان الفرج يملك خامة صوت جميلة ويصلح لأن يكون مطربا فهو فاهم في المقامات بشكل كبير.



أما عن تعاونه مع ابنه الموزع الشاب فرج عادل ورأيه فيه بصراحة، فقال: لا توجد مجاملة في الفن، والعمل الجيد يفرض نفسه، وهذا أول عمل يجمعني مع ابني، وبعيدا عن كوني أبوه انا أشوف وبكل حيادية انه «شاطر» ومتحمس، يريد ان يقدم أفضل ما لديه، ووجد دعما كبيرا مني ومن الفنان عبدالناصر درويش ومن المخرج عبدالله العراك والمنتج مالك صباح وكلنا واثقون فيه وفيما يقدمه.



وحول الشكل الذي لحن به مقدمة مسلسل «مرضي ودحام»، قال: «سويته» على هيئة اسكتشات ومقاطع تتماشى مع قصة العمل وأحداثه، وأتمنى ان تنال إعجاب المشاهدين، خاصة ان كلماتها خفيفة وبسيطة وكوميدية فبعض الكلمات على سبيل المثال تقول «انا وين انت منو؟.. هذا شنو انتو منو؟.. انا مرضي وانا دحام.. خلك صاحي ويانا لا تنام.. مع موضي ودحام.. سوالفنا سلطنة» وهكذا.



الجدير بالذكر ان «مرضي ودحام» مسلسل تراثي كوميدي فانتازي حلقاته متصلة منفصلة، وتمت كتابته من خلال ورشة تضم 5 أسماء، هي: محمد الكندري وفيصل البلوشي وتغريد الداود وعبدالله الفارس وبدر العمر، وبطولة الفنانين: عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج وإيمان فيصل وأحمد النجار، ومن الإمارات النجم بلال عبدالله، بالإضافة إلى الوجه الجديد الفنانة الكويتية غدير حسن، إلى جانب وجود العديد من النجوم الذين يشاركون ضيوف شرف.