هادي العنزي



تتواصل مساء اليوم منافسات الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 61 بمباراتين، حيث يلعب في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، العربي سابع الترتيب بـ 5 نقاط مع كاظمة الرابع بـ 7 نقاط، كما يصطدم في الـ 7:15 مساء على ذات الصالة، الصليبخات الوصيف بـ9 نقاط مع الكويت حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط مع مباراة أقل.

ففي المواجهة الأولى، يسعى «الأخضر» للخروج من دوامة الخسائر المتتالية، والنتائج غير المرضية لجماهيره، والابتعاد عن المركز الذي لا يتناسب مع طموحات إدارته، ويأمل تجاوز تعثره بالفوز على «البرتقالي» أحد الفرق المرشحة للذهاب بعيدا في الدوري والمنافسة على المراكز المتقدمة، ولن يجد «الأخضر» بنجومه حسين الخباز، علي الهدهود، وصقر عبد الرضا الطريق ممهدا، في مواجهة «المايسترو» أحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، وعبدالرحمن جمعة، فضلا عن المحترفين كلين تشابمان، وترافيس ليسلي.

وفي المباراة الثانية، سيخوض فريق المدرب الوطني فهد برجس أقوى مواجهاته في الموسم، وسيكون «الأحمر» بمحترفيه في مواجهة فريق متكامل ويعد أحد أفضل الفرق الخليجية والعربية، ومن الصعوبة بمكان مفاجأة المدرب الألماني بيتر شومرز الذي يعرف جيدا إمكانات منافسيه، ويملك بذات الوقت العديد من الخيارات التكتيكية للتغلب على الصعوبات التي تواجهه، بتواجد العديد من الأوراق الرابحة لدى «العميد»، وقدرتهم على تنويع اللعب، وخلخلة دفاعات الخصم عبر الاختراق من عدة زوايا، والتسديد من خارج القوس.