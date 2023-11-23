عبدالعزيز جاسم - الدوحة - فريد عبدالباقي



أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الجولتين الأوليين في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا ونهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، وذلك بحلوله في المركز الثاني في مجموعته خلف قطر المتصدر بالعلامة الكاملة، ومتقدما على الهند بفارق الأهداف بعد فوزه برباعية دون رد على أفغانستان أول من أمس وخسارته في الجولة الأولى بهدف دون رد.



وسينتظم اليوم لاعبو الأزرق مع فرقهم مرة أخرى بعد عودتهم أمس من الدمام، حيث سيشاركون في منافسات دوري زين الممتاز الذي سيستأنف السبت المقبل، فيما سيشارك لاعبو العربي والكويت في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الآسيوي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.



من جهته، قال مدرب الأزرق، البرتغالي روي بينتو في تصريحات صحافية، إن الفوز الذي حققه المنتخب على أفغانستان كان مهما من أجل تجاوز الخسارة التي تعرض لها المنتخب في المباراة الماضية، مبينا أن حظوظ الأزرق لاتزال قائمة في العبور لكون المشوار لايزال طويلا.



ومن المقرر أن تستأنف التصفيات في مارس المقبل، حيث سيلتقي الأزرق مع قطر في مواجهتين يومي 21 و26 من الشهر نفسه، على أن تختتم في يونيو المقبل، وسيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات التسع للدور النهائي من تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا مباشرة، على أن يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات أخرى للتأهل إلى كأس آسيا.



كيروش: «العنابي» يسير نحو «مونديال 2026»



الى ذلك، أعرب مدرب منتخب قطر البرتغالي كارلوس كيروش عن سعادته البالغة بالفوز على المنتخب الهندي بثلاثية نظيفة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.



وقال إن هدفنا من البداية هو الحصول على 3 نقاط جديدة في مشوارنا بالتصفيات، وبالفعل حققنا هدفنا الذي كنا نبحث عنه، وأنهينا مهمتنا الأولى في صدارة المجموعة، وهذا أمر يمنحنا أفضلية وأريحية للاستعداد للمستقبل.



وأضاف ان اللاعبين حرصوا منذ بداية اللقاء على تحقيق الفوز في المباراة، حيث استهلوا المباراة بضغط هجومي، وكانوا الطرف الأفضل، وسجلوا 3 أهداف، لافتا إلى أن جميع اللاعبين قدموا مستويات جيدة على مدار شوطي اللقاء رغم وجود تراجع في بعض الأوقات، مشددا على أن «العنابي» سيسعى جاهدا لتكملة المشوار بنجاح نحو التأهل إلى نهائيات مونديال 2026.



وأوضح كيروش ان النتيجة تؤكد على العمل الجاد الذي قام به اللاعبون وهذا ليس سهلا، خاصة أن التركيز كان لمدة 90 دقيقة، فضلا عن أن الفريق بشكل عام لم يتوقف عن القتال طوال المباراة لتحقيق الفوز، وهو ما نسعى إليه دائما.



بدروه، قدم رئيس الاتحاد القطري جاسم البوعينين في اتصال هاتفي ببعثة المنتخب، التهنئة إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري بعد الفوز الثاني تواليا، منوها بجديتهم وجهدهم الذي بذلوه خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح أن «العنابي» سيطوي صفحة التصفيات المزدوجة، وسيبدأ مرحلة الاستعداد والتحضير لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، التي تستضيفها قطر، معربا عن أمله في أن يواصل المنتخب القطري على نفس النهج، وأن يحقق النجاح.