يلتقي في الثامنة من مساء اليوم فريق الكويت مع النجمة البحريني على صالة الشيخ سعد العبدالله في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى بالدور الأول من البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد يستضيفها حاليا نادي القادسية. كما تقام اليوم اربع مباريات ضمن الجولة الأخيرة للدور الأول، حيث يلتقي في الثانية عشرة ظهرا الغرافة القطري مع غولدن ايجل الهندي، وذلك ضمن المجموعة الأولى. وفي الثانية ظهرا يلعب الجيش العراقي مع شباب صيدا اللبناني، وفي الرابعة عصرا الشارقة الاماراتي مع العربي القطري، وفي السادسة مساء القادسية مع ساي الهندي، وذلك في ختام المجموعة الثانية.



حسابات التأهل



بالنسبة للمجموعة الأولى حسم الخليج السعودي تأهله للمربع الذهبي بعدما حقق العلامة الكاملة بـ 8 نقاط، بينما تتأرجح البطاقة الثانية بين ثلاثة فرق هي، الكويت الثاني بـ 4 نقاط والنجمة الثالث بنقطتين والغرافة القطري الرابع بنقطتين بعد فوزه على النجمة امس الأول 31-27، وفوز «الأبيض» على النجمة يحسم البطاقة الثانية بغض النظر عن باقي النتائج لكن في حالة فوز النجمة وكذلك الفوز المتوقع للغرافة على غولدن الهندي ستتساوى الفرق الثلاثة برصيد 4 نقاط وهنا يتم اللجوء لنتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة واذا استمر التعادل يلجأ إلى فارق الأهداف لحسم المتأهل الثاني.



وفي المجموعة الثانية اقترب القادسية «المضيف» الثالث برصيد 6 نقاط، بعدما نجح في الثواني الأخيرة من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز 27-25 على العربي القطري امس الأول، بالتأهل إلى نصف النهائي ولديه مباراة سهلة مع ساي الهندي، بينما يملك الشارقة الاماراتي المتصدر بـ 8 نقاط فرصة الصعود في حالة تغلبه على العربي لكن في حالة خسارته تدخل الفرق الثلاثة في حسبة المواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف لتحديد هوية المتأهلين.



سالمين: الروح والتوفيق



هذا، وأعرب مدرب القادسية وليد سالمين عن سعادته بالفوز على العربي القطري والاقتراب من المربع الذهبي، وقال: «بالروح والإصرار كل شيء ممكن في كرة اليد، ركزنا على بعض الجوانب الفنية وأعددنا الفريق الجيد وأعدنا الروح القتالية للاعبين وخلفنا التوفيق في النهاية»، مضيفا: «المباراة كانت صعبة لكن طموح اللاعبين والتزامهم بالتعليمات خاصة في الثواني الأخيرة أربكت لاعبي العربي واستغل لاعبونا أخطاء الخصم في تحويل النتيجة في ثوان معدودة».