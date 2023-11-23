منيت البرازيل بأول خسارة في تاريخها على أرضها ضمن تصفيات كأس العالم في كرة القدم، عندما سقطت أمام الأرجنتين بطلة العالم 0-1، فجر أمس ضمن تصفيات مونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.



وفي مباراة مشحونة تأخر موعد انطلاقها نصف ساعة بسبب شغب على المدرجات التي احتضنت 68 ألف متفرج، لم يلمع أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن زميله المدافع نيكولاس أوتامندي حلق عاليا في الشوط الثاني مسجلا هدف الفوز برأسه إثر ضربة ركنية (63).



وسمح هذا الفوز الرمزي للأرجنتين في عقر دار البرازيل، أن يحتفظ بطل العالم بصدارة التصفيات الموحدة في أميركا الجنوبية بعد انتهاء الجولة السادسة، بفارق نقطتين عن الأوروغواي (15-13) الفائزة بسهولة على بوليفيا 3-0.



وعوضت «السيليستي» سقوطها الأخير أمام الأوروغواي تحديدا 0-2، والتي كانت الأولى لها بعد 14 مباراة دون خسارة.



في المقابل، بدأت البرازيل تعيش فترة أزمة، إذ منيت بخسارة ثالثة تواليا وتراجعت إلى المركز السادس، علما أن أول ستة منتخبات تتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم ويخوض السابع ملحقا قاريا.



وكانت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، قد فازت 51 مرة وخسرت 13 على أرضها في تصفيات كأس العالم، قبل سقوطها أمام الأرجنتين.



وأخفقت البرازيل للمرة الأولى في تاريخها بالتسجيل في أربع مرات متتالية ضد الأرجنتين.



قال ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي: «كان هناك الكثير من الأمور على المحك، نحن خارجون من خسارة، وهم عانوا نتائج لم تصب في مصلحتهم، تتابع هذه المجموعة القيام بأعمال تاريخية، ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع».



وكان ميسي توج مع الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 2021 على ملعب ماراكانا، على حساب البرازيل 1-0.



وكاد الـ «سوبر كلاسيكو» لا ينطلق، إذ عاد لاعبو الأرجنتين إلى غرف الملابس بعد أعمال شغب بين جماهير المنتخبين على المدرجات، ما استدعى تدخلا حازما بالعصي من قبل رجال الشرطة.



وبعد عودة الهدوء إلى المدرجات، شهدت المباراة سخونة أخرى بين اللاعبين، ارتكب البرازيليون عشرة أخطاء والأرجنتينيون ثلاثة في أول ثلث ساعة.



وأنهى «السيليساو» المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد المهاجم جولينتون، وذلك بعد تسع دقائق فقط من دخوله (83).



وفي مونتيفيديو، تابعت الأوروغواي نتائجها الجيدة، محققة فوزها الثالث تواليا على حساب ضيفتها بوليفيا وصيفة القاع 3-0.



وتألق مجددا مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز مسجلا هدفين (15 و71)، فيما جاء الثالث من نيران صديقة عبر غابريال فياميل (39). وتعمقت أزمة تشيلي، ثامنة الترتيب، بعد خسارة جديدة على أرض الاكوادور 0-1 في كيتو، وحصدت بيرو نقطتها الثانية في التصفيات والأولى بعد أربع خسارات، أمام ضيفتها فنزويلا رابعة الترتيب 1-1.