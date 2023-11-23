القاهرة - محمد سامي



يعود اليوم لاعبو الأهلي الدوليون للانضمام إلى زملائهم في التدريبات الجماعية عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها لهم المدير الفني السويسري مارسيل كولر استعدادا للقاء ميدياما الغاني السبت المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وشارك من الأهلي مع المنتخب الخماسي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، بينما تأكد غياب كل من التونسي علي معلول والجناح طاهر محمد طاهر عن اللقاء لعدم تمام شفائهما من الإصابات العضلية التي لحقت بهما في وقت سابق.



على الجانب الآخر، يعد جايمى باتشيكو لاعبي بيراميدز للمواجهة المرتقبة غدا الجمعة أمام مازيمبي الكونغولي على ستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وفي الإطار نفسه، عقد المدير الفني للزمالك معتمد جمال اجتماعا مع لاعبيه على هامش مران الفريق أمس لمطالبتهم بضرورة الفوز في المباراة الأولى في دوري المجموعات بكاس الكونفيدرالية الأفريقية ضد أبوسليم الليبي الأحد المقبل، فيما اكتفى أحمد سيد زيزو بالمشاركة في الجزء البدني من التدريبات، قبل خوض تدريبات تأهيلية فردية خاصة خشية تعرضه للإجهاد عقب المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، كما انتظم التونسي سيف الدين الجزيري بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستكمل كل من محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة ومحمود علاء برنامجهم العلاجي تحت إشراف طبيب الفريق. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد رسميا عن تقديم موعد بطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في مصر، لتنطلق في 17 يناير بدلا من 19 يناير والتي تستمر حتى 27 يناير، حيث يلعب منتخب مصر ضد غينيا في افتتاح البطولة بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة.