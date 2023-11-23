كتب ليبرون جيمس صفحة جديدة في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، ليصبح أول لاعب يكسر حاجز 39 ألف نقطة عندما قاد لوس أنجيليس ليكرز للفوز على يوتا جاز 131-99 ويبلغ الأدوار الإقصائية من بطولة «إن- سيزون» بنظام الكأس.



وضمن منافسات هذه البطولة الجديدة، قسمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ويلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الست الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي.



وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «NBA» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.



وكان جيمس (38 عاما) يحتاج إلى خمس نقاط فقط للوصول إلى هذا الرقم قبل المباراة، وقد حفر اسمه في كتب الأرقام القياسية برمية ثلاثية في الربع الأول.



وتوجه جيمس، الذي تخطى كريم عبد الجبار الموسم الماضي ليصبح الهداف التاريخي للدوري، بالتحية إلى الجماهير عند الإعلان عن إنجازه.