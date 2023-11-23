ألحق المنتخب النمساوي الخسارة السادسة في 11 مباراة هذا العام بنظيره الألماني عندما تغلب عليه 2-0 في لقاء دولي ودي في كرة القدم في فيينا، وذلك قبل أقل من سبعة أشهر من استضافة «دي مانشافت» لنهائيات كأس أوروبا 2024.



وتأتي هذه الخسارة بعد ثلاثة أيام من سقوط المنتخب الألماني على أرضه في العاصمة برلين أمام تركيا 2-3 وديا أيضا، ما دق ناقوس الخطر لمنتخب يستضيف كأس أوروبا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين حيث ستكون المباراة الافتتاحية في ميونيخ.



ولم يحقق المنتخب الألماني سوى ثلاثة انتصارات على البيرو 2-0 وفرنسا 2-1 والولايات المتحدة 3-1 في 2023، وهو أسوأ عام له منذ 1964، مقابل ست هزائم وتعادلين أمام أوكرانيا والمكسيك.



وقال ناغلسمان بعد الخسارة: «نحن لا نلعب بحرية، لدينا قدر لا يصدق من العمل الذي يتعين علينا القيام به في كل مركز، نحن بحاجة إلى قبول الوضع ولكن لا يمكننا أن نلعب دورة الضحية»، مؤكدا أن فريقه هو «مجموعة تعمل بشكل جيد خلال التمارين، لكنها لا تنقل ذلك إلى أرض الملعب. نحن نفتقد بعض الثقة بالنفس، وهذا ليس مفاجئا عندما ترى الأشهر القليلة الماضية».