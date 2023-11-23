أعلن نادي الألعاب الشتوية تعاقده مع المدرب الماليزي محمد عارف لقيادة المنتخب الوطني للسرعة على الجليد (السبيد) لمختلف الفئات السنية للفترة المقبلة.



وقال رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح إن هذه الخطوة من النادي تهدف لإعداد جيل من اللاعبين الواعدين لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية لهذه اللعبة الأولمبية الشتوية.



وأوضح أن النادي اختار هذا المدرب كونه يملك خبرة جيدة في هذه اللعبة، اذ مارسها لمدة 16 سنة لاعبا قبل أن يتحول للتدريب بالسنوات الخمس الأخيرة، إذ درب منتخبي ماليزيا والهند للكبار، كما أن له تجربة مميزة بتدريب فرق البراعم في الصين وكوريا.



وأكد العجمي حرص النادي على الارتقاء بكل الألعاب الرياضية التي يشرف عليها وهي إضافة إلى (السبيد) ألعاب الاستعراض على الجليد (فيغر) والهوكي على الجليد والكيرلنج والتزحلق على الجليد (السكي)، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة لكل مساعي النادي بالارتقاء بكل ألعابه الرياضية.



من جانبه، قال المدرب عارف انه يطمح الى تطوير مستويات اللاعبين الكويتيين وتجهيزهم بشكل جيد للمنافسة في البطولات الخارجية المقبلة، موضحا أن امتلاك النادي لمنشأة مميزة متمثلة بصالة التزلج سيسهل عمله كثيرا.