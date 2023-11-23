أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إقالة 4 وزراء في الحكومة المكلفة وإعفاء حكام ولايات.



وقال المجلس في بيان صحافي «أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرارا بإنهاء تكليف كل من وزير الداخلية الفريق شرطة خالد حسان محي الدين، وزير العدل محمد سعيد الحلو، وزير الصناعة بتول عباس ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبدالعاطي أحمد عباس».



كما أصدر البرهان، وفقا للبيان، قرارا باعتماد تكليف اللواء شرطة خليل باشا بمهام وزارة الداخلية، معاوية عثمان محمد خير بمهام وزارة العدل، محاسن علي يعقوب بمهام وزارة الصناعة وأسامة حسن محمد أحمد بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.



وأصدر البرهان قرارا بإنهاء تكليف عدد من حكام الولايات، وأعفي كلا من: حاكم ولاية الجزيرة اسماعيل عوض الله، حاكم ولاية كسلا خوجلي حمد، وحاكم ولاية الشمالية الباقر أحمد علي، حواكم ولاية غرب كردفان معتصم عبد السلام، وحاكم ولاية وسط دارفور سعد ادم بابكر، وحاكم ولاية جنوب دارفور حامد محمد التجاني.



وكلف البرهان الطاهر إبراهيم بمهام والي ولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبدالرحمن بمهام والي ولاية كسلا، وعابدين عوض الله بمهام والي الولاية الشمالية، وعصام الدين هارون بمهام والي ولاية غرب كردفان.