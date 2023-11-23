أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي لـ «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم توظيف نحو 2938 كويتيا خلال الفترة من 2023 حتى عام 2027.



وقال المصدر انه وفقا للخطة الإستراتيجية الموضوعة من قبل الإدارة التنفيذية، فإن مؤسسة البترول ملتزمة بتطوير قدراتها من الموظفين والمقاولين، لترفع بذلك إجمالي العمالة الوطنية إلى 93.6% باستثناء القوى العاملة في مستشفى الأحمدي و90.17% بما في ذلك القوى العاملة في المستشفى بحلول نهاية الخطة الإستراتيجية.



وتتبع مؤسسة البترول الكويتية آلية في تكويت الوظائف وتعيين المواطنين في القطاع النفطي على مختلف مؤهلاتهم العملية، وذلك بالقدر الذي تحتاج إليه الشركات النفطية حسب كل مؤهل علمي وفق الشواغر الوظيفية المتاحة سنويا في الميزانية العامة للمؤسسة وشركاتها التابعة وبشروط وضوابط التوظيف في القطاع النفطي وبما يكفل توظيف الكفاءات في الشركات النفطية.



وأشار إلى أن الشواغر الوظيفية المتاحة في القطاع النفطي يتم تقديرها بحسب احتياج مجموعات العمل المختصة على ضوء المشاريع المستقبلية وحركة القوى العاملة.