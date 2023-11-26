أعلنت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري والوحيد لمرسيدس-بنز في الكويت، عن وصول سيارة مرسيدس-بنز GLC كوبيه الجديدة كليا إلى الكويت، والتي تجمع بين التصميم الأنيق وأداء القيادة الرياضي، مع توفير ترقيات واسعة النطاق للميزات القياسية بالإضافة إلى أحدث جيل من نظام المعلومات والترفيه MBUX مع وظائف جديدة.



التصميم الأنيق ومتعة القيادة الديناميكية



تأتي GLC كوبيه الجديدة بمفردها، وبصفتها الشقيق الرياضي لسيارة GLC الرياضية متعددة الأغراض فإنها تكمل سلسلة سيارات مرسيدس-بنز الأفضل مبيعا. الانطباع الأول قبل أن تبدأ قيادة GLC كوبيه: الأناقة والديناميكية والمغامرة على الطرق الوعرة، حيث تضفي الأبعاد المذهلة والأسطح المثيرة والحواف المصبوبة بدقة مظهرا لا تخطئه العين يكتمل بتصميم داخلي منسق بوضوح وعالي الجودة.



وتجمع GLC كوبيه بين الأداء الرياضي والكفاءة العالية، فسواء كانت على الطرق الممهدة أو الطرق الوعرة، فإنها تثير الإعجاب بمستوى الراحة والرشاقة وخفة الحركة التي تتميز بها. ويعد نظام التعليق الرياضي ضمن التجهيزات القياسية، ومن ناحية أخرى يجعل نظام توجيه المحور الخلفي بزاوية 4.5 درجات المتوفر ضمن التجهيزات الاختيارية السيارة أكثر قدرة على المناورة، ويتوافر ضمن باقة التكنولوجيا Technology جنبا إلى جنب مع نظام التعليق الهوائي AIRMATIC. حققت السيارة الكوبيه نجاحات كبيرة على الطرق الوعرة بفضل الميزات العديدة، مثل: نظام الدفع الكلي 4MATIC والقيادة الكهربائية الخالصة على الطرق الوعرة في الطرز الهجينة التي تشحن من مقبس خارجي. تعزز الشاشة المخصصة للطرق الوعرة و«غطاء المحرك الشفاف» كأحد عناصر الكاميرا بزاوية 360 درجة مستوى الراحة لتجربة القيادة.



وتتضح المعايير العالية لسيارة GLC الكوبيه الجديدة في جميع التفاصيل، كما توفر الأجهزة والبرمجيات الخاصة بأحدث جيل لنظام المعلومات والترفيه MBUX (تجربة مستخدم مرسيدس-بنز) سهولة أفضل في الاستخدام. وتسهل الصورة الرائعة في شاشة السائق والشاشة المركزية عملية التحكم في السيارة ووظائف الراحة. وتوفر شاشتا LCD معلومات واضحة ومنظمة، ويوفر نظام الملاحة بملء الشاشة للسائق أفضل توجيهات ممكنة بشأن المسارات، يتوفر نظام الوسائط المتعددة MBUX المزود بتقنية الواقع المعزز للملاحة ضمن التجهيزات الاختيارية. تقوم الكاميرا بتسجيل البيئات المحيطة أمام السيارة. وتعرض شاشة العرض المركزية الصور المتحركة وتقوم بتراكب الأجسام الافتراضية والمعلومات والعلامات، وتتضمن إشارات المرور وأسهم الاتجاهات وتوصيات تغيير الحارة المرورية وأرقام المنازل، وهذا ما يجعل الملاحة أكثر سهولة، لاسيما في المناطق الحضرية.



ويتميز نظام المساعد الصوتي السلس Hey Mercedes بفاعلية في الاستجابة للغة الطبيعية وتفضيلات المستخدم بشكل متزايد. يمكن دمج خدمات بث الموسيقى بسلاسة في نظام الوسائط المتعددة MBUX، بما في ذلك الإعدادات الشخصية، مما يسمح للعملاء بالاستمتاع بتجربة موسيقى شخصية في السيارة. يوفر المرشد السياحي الصوتي معلومات إضافية، وهو يمثل جزءا من «نظام المساعد الصوتي MBUX» من Mercedes me. يعرض نظام المعلومات والترفيه MBUX معلومات حول نقاط الاهتمام على طول الطريق، استجابة للأمر الصوتي «Hey Mercedes، ابدأ المرشد السياحي»، إذ يستجيب النظام للعلامات البنية البالغ عددها حوالي 3400 علامة على طول الطرق السريعة في ألمانيا، وتسمح وظيفة MBUX Smart Home للعملاء الذين يقودون سيارة GLC كوبيه الجديدة على الطريق بالوصول إلى أنظمة المنازل الذكية، على سبيل المثال لرصد درجات الحرارة والإضاءة أو الستائر الحاجبة لأشعة الشمس أو الأجهزة الكهربائية وضبطها.



النقاء الحسي والذكاء والعواطف



تتمثل السمة المميزة لسيارة GLC كوبيه الجديدة في الصورة الظلية المفعمة بالطابع الرياضي. ويمكن التعرف عليها على الفور بوصفها أحد أعضاء عائلة السيارات الرياضية متعددة الأغراض من مرسيدس-بنز. تتضمن التجهيزات القياسية التصميم الخارجي AVANTGARDE مع العجلات السبائكية الخفيفة مقاس 18 بوصة وباقة الكروم.



وتواصل الأسطح المذهلة تحديد التصميم الخارجي وتمييزه. وهي معززة بحواف مصبوبة بدقة تبرز الأبعاد وأقواس العجلات القوية. كما أنها تحقق التوازن بين الأناقة والقوة. تتوفر AMG Line مع إطارات ذات نسب عرض مختلفة مقاس 19 بوصة أو 20 بوصة وبطانات أقواس العجلات بلون السيارة. تتوفر عتبات الركوب التي تسهل الدخول ضمن التجهيزات الاختيارية الإضافية وباقة Night، بدءا من AMG Line فما فوق. وتتمثل الميزات الأخرى للمظهر الرياضي الواثق في المسار العريض والعجلات المتدفقة بأحجام تتراوح بين 18 و20 بوصة.



ترقيات كبيرة للتجهيزات القياسية



تتضمن التجهيزات القياسية للسيارة GLC كوبيه الجديدة بالفعل ميزة AVANTGARDE Line، من بين ميزات أخرى، ويشمل ذلك شاشات العرض الكبيرة وتكامل الهاتف الذكي وشحن الهاتف اللاسلكي والمقاعد المزودة بخاصية التدفئة للسائقين والركاب.



الإضاءة الرقمية



تحتوي السيارة GLC كوبيه الجديدة، على مصابيح LED الأمامية عالية الأداء ضمن التجهيزات القياسية. وتتوفر الإضاءة الرقمية ضمن التجهيزات الاختيارية الإضافية، حيث ينشأ الضوء من خلال مصفوفة مصابيح LED في وحدة المصابيح الأمامية التي يمكن التحكم فيها بشكل فردي، وهذا ما يسمح بتوزيع الضوء والتحكم فيها بشكل مستهدف وديناميكي حسب الظروف، ومن ثم يسفر عن رؤية ممتازة بالنسبة للسائق دون الإضرار برؤية مستخدمي الطريق الآخرين. كما يتوفر الضوء الرقمي مع وظيفة العرض الضوئي ضمن التجهيزات الاختيارية.



سيارة GLC كوبيه الجديدة متوافرة للعملاء لتجربة القيادة وسيتم عرضها بصالة عرض مرسيدس-بنز الرئيسية في الري بالإضافة إلى بوتيك مرسيدس-بنز في الأفنيوز.



للمزيد من المعلومات حول سيارة GLC كوبيه الجديدة، ولمعرفة أحدث عروض وخدمات مرسيدس-بنز، يمكن للعملاء زيارة صالة عرض شركة الملا أوتوموبيلز - مرسيدس-بنز في الري، بوتيك مرسيدس-بنز في الأفنيوز أو الاتصال أو الواتساب بمركز العملاء على: 1887888، ومتابعة حساب الملا أوتوموبيلز على انستغرام MercedesBenzKuwait@، أو بزيارة الموقع الإلكتروني.



تصميم داخلي حديث ورياضي



تم تجهيز التصميم الداخلي لسيارة GLC كوبيه الجديدة بباقة AVANTGARDE line الحديثة ضمن التجهيزات القياسية. تتميز لوحة المعلومات بتنظيمها الواضح، إذ يحتوي الجزء العلوي على مقطع على شكل جناح مع فتحات التهوية الجديدة المسطحة. ويحتوي الجزء السفلي على منطقة زخارف رحبة تتدفق بانسيابية إلى الكونسول الوسطي المنحني. يبدو أن شاشة LCD عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة (31.2 سم) أمام السائق تطفو بحرية فوق المقطع على شكل الجناح وسطح الزينة والزخارف. وترتفع الشاشة المركزية مقاس 11.9 بوصة (30.2 سم) عن الكونسول الوسطي ويبدو أنها تطفو فوق سطح الزينة والزخارف أيضا. وعلى غرار لوحة المعلومات، يميل سطح الشاشة قليلا ناحية السائق.



ويؤطر التصميم الحديث والمصغر لألواح الباب طرفي لوحة المعلومات. تنتقل اللوحة المركزية للباب المزودة بمسند ذراع مدمج من سطح رأسي إلى سطح أفقي. بيد أن الجزء الأمامي يعكس تصميم الكونسول الوسطي ويأخذ شكل عنصر معدني عالي التقنية. ويمكن استخدامه كمقبض إمساك أو إغلاق ويحتوي على عناصر التحكم في النافذة الكهربائية. تتمثل إحدى الميزات الجديدة في مجموعة التحكم العائمة التي تحتوي على أزرار التحكم في فتح الباب وضبط المقاعد.



ويتميز تصميم المقاعد بالتلاعب بين الطبقات والأسطح المحددة، مما يضفي عليها خفة بصرية، وتمت إعادة تصميم مساند الرأس وتوصيلها بمسند الظهر المزود بغطاء مغلف، كما تم توفير لوحة المعلومات المبطنة بالجلد مع خطوط الأحزمة ذات مظهر من جلد نابا بوصفها ميزة خاصة (قياسية لـ AMG Line)، تتميز بعض عناصر الزخارف والزينة بأسطح مبتكرة، وتتضمن تفسيرات لقشرة الخشب ذات المسام المفتوحة باللون البني والأنثراسيت والأسود، وتتميز بتطعيمات من الألومنيوم.