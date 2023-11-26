أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» عن حفل الإطلاق الناجح لسيارة CX-90 الجديدة كليا والتي طال انتظارها، والتي أقيمت في صالة عرض مازدا، حيث اجتذبت مجموعة واسعة من عشاق السيارات، وعشاق مازدا، ومحترفي الصناعة، وأعضاء متميزين من المجتمع المحلي.



وخلال هذا الحدث، أتيحت للحاضرين فرصة حصرية للتفاعل مع CX-90 عن قرب وتجربة ميزاتها الرائعة بشكل مباشر، حيث تركت جماليات CX-90 المذهلة، وميزات الأمان المتقدمة، وديناميكيات القيادة التي لا مثيل لها، انطباعا دائما لدى جميع الحاضرين.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية لاستيراد السيارات يوسف الشايع: يسعدنا أن نقدم سيارة CX-90 الجديدة كليا لعملائنا الكرام وعشاق السيارات بهذه الطريقة الرائعة، وأضاف: يظهر هذا الحدث التزامنا بتقديم أفضل السيارات في السوق، ونحن فخورون بتقديم سيارة CX-90، التي تجسد سعي مازدا الدؤوب نحو التميز.



من جانبه، قال المدير العام في الشركة الكويتية لاستيراد السيارات أشيش تاندون: يسعدنا استضافة هذه المناسبة المهمة وتقديم سيارة CX-90 الجديدة كليا لعملائنا الكرام وعشاق مازدا، ويعكس هذا الإطلاق التزامنا بتقديم سيارة مازدا CX-90 الجديدة كليا، تجارب وخدمات لا مثيل لها في مجال السيارات.



بدوره، أعرب مدير علامة مازدا التجارية وليد القحطاني عن حماسته قائلا: إن إطلاق سيارة CX-90 بالشراكة مع كايكو يمثل علامة فارقة مثيرة لمازدا، ويسعدنا أن نشهد حماس وشغف الجمهور الكويتي بسيارتنا.



هذا، وتؤمن مازدا بقوة الإمكانيات البشرية، وتأثير المهارات الابداعية والتصورية والعناصر المذهلة، كل ذلك يمكن تحقيقه، عندما نمتلك الالهام، وايضا تؤمن بأن السير في منحنى غير تقليدي وبذل جهد اضافي في اداء العمل، تؤمن مازدا بالفنانين والمصممين والمهندسين والسفراء الذين يقومون بتوظيف الطاقة البشرية في اعمالهم، وتؤمن ايضا بقدرة السيارات على تحريك المشاعر الانسانية لإيقاظ الحواس وتصعيد ردود الافعال ولجعل النبض يتسارع، اخيرا تؤمن بأن مصدر البهجة في الحياة يكمن فيها ونقوم باكتشافه في رحلتها وحجم الاثارة التي تستحوذ عليها في كل ميل نقطعه.



اكتشف ميزات وأداء لا مثيل له



مازدا.. هو الاسم المرادف لمتعة القيادة، والفضل يعود إلى الشعور بوحدة الحال مع السيارة، كما لو انها امتدادا لك، نطلق على هذا فلسفة Jinba-ittai، حيث تتخذ الآن مظهرا أنيقا يبعث على الالهام يتجسد في سيارة CX-90، السيارة الرياضية العملية ذات ثلاث صفوف مقاعد والتي تمثل الموديل الرائد الخاص بنا. لقد تمت إعادة هندسة التعريف الخاص بمفهوم السيارة الرياضية العائلية هذه من نقطة الأساس، بصورة تنم عن إتقان وثبات للوصول إلى استجابة تحمل في طياتها الإثارة بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة.



لقد بدأ الأمر بالإصدار الطولي لمنصة Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture الخاصة بنا، حيث تم تغيير حجمها لتتناسب مع أبعاد سيارة CX-90 الرحبة بالإضافة الى تميزها بمحرك ذي ست اسطوانات بخط مستقيم مع تنسيق المحرك الامامي دفع بالعجلات الخلفية (FR).



وتتكيف هذه المنصة ذات الاستخدامات المتعددة المرتكزة على الاداء لتتلاءم مع تكنولوجيات التزويد بالكهرباء المتنوعة مثل النظام الهجين المعتدل M Hybrid Boost بقدرة 48 فولت الخاص بنا.



لقد تم توجيه عملية تصميمها عبر المفهوم الفريد Skyactiv-Vehicle Architect الخاص بنا والهادف الى دعم مقدرتك الطبيعية في الحفاظ على التوازن اثناء الحركة، إذ يمكنك الاحتفاظ بوضعية مريحة ومتزنة بكل اريحية ومنحك سيطرة كاملة على القدرات الكبيرة التي يتسم بها المحرك الخاص بسيارة CX-90 والذي تم تطويره حديثا وكذلك التمتع بالتحكم بقوى الجاذبية ضمن أنماط القيادة المختلفة.



وبفضل الابحاث الدؤوبة حول كيفية نقل القوة عبر البنية الخاصة بسيارة CX-90، كانت النتيجة جسما صلبا للغاية يمنح استجابة فورية وردود فعل حينية على مدخلات التحكم الخاصة بك، مما يعزز من إحساسك المتمثل بوحدة الحال مع السيارة. لقد تم تصميم المقاعد بدقة متناهية من اجل توفير اسناد لمنطقة الحوض والحفاظ على الاحساس بالتوازن، حيث انها تقوم بأكثر من مجرد مضاعفة احساس السائق بوحدة الحال مع سيارة CX-90: فهي تعزز راحة الركوب والرفاهية والشعور بالأمان للركاب مهما كانت فئتهم العمرية وفي جميع صفوف المقاعد، مما يرتقي بكل رحلة قيادة لتصل الى تجربة مفعمة بالمتعة.



لمزيد من المعلومات حول CX-90 أو لتحديد موعد لاختبار القيادة، يرجى الاتصال بوكيل مازدا شركة الكويتية لاستيراد السيارات على الرقم 22262226.