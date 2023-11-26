تتميز عائلة «سييرا» الأحدث بكونها الأكثر تطورا وفخامة من «جي إم سي» حتى هذا التاريخ، وذلك بفضل ما تتمتع به من تقنيات جديدة بالكامل بالإضافة إلى مستويات أرقى من الحرفية العالية والقدرات البارزة.. وتقود هذه المجموعة سييرا دينالي Ultimate الجديدة التي تشكل طراز «دينالي» الأكثر تطورا وفخامة على الإطلاق والذي يعد كذلك شاحنة البيك-أب الأكثر تطورا وفخامة بفئتها. وتترافق مع «دينالي Ultimate» فئة تجهيزات «سييرا AT4X» الأولى من نوعها أيضا وهي تعتبر القمة الجديدة للقيادة الراقية على الدروب الوعرة مع قدرات عالية ومستويات راحة لا مساومة عليها.



تتألق «سييرا» الجديدة عبر تصميم خارجي أرقى ومقصورة داخلية معبرة جديدة بالكامل، وهي توفر التجهيزات التقنية المعززة شاملة شاشة لمس مائلة كبيرة حجم 13.4 بوصة متوافقة مع تقنية Google المدمجة.



أما التصميم الخارجي المحدث فيتضمن شبكا جديدا ونمطا معدلا للأضواء الأمامية وحركة تعبيرية للإنارة عند الاقتراب من الشاحنة أو تشغيلها أو الابتعاد عنها.



وتتميز المركبة بتصميم داخلي جديد فريد يشمل لوحة عدادات موجهة نحو قمرة القيادة بالإضافة إلى كونسول وسطي جديد عملي أكثر يحوي ميزة التبديل الإلكتروني الدقيق في الطرازات التي تضم مقاعد أمامية حاضنة



وشاشة لمس جديدة أكبر مائلة وملونة بحجم 13.4 بوصة تكملها لوحة عدادات رقمية جديدة مائلة قابلة للتعديل بحجم 12.3 بوصة مع شاشة معلومات مائلة متعددة الألوان منعكسة على الزجاج الأمامي بحجم 15 بوصة لتوفير ما يزيد على 40 بوصة من العرض الرقمي المائل، أي الأكثر بفئتها.



وتأتي «سييرا» مع تقنية Google المدمجة، والتي كان قد تم الإعلان عنها سابقا لشاحنة البيك-أب «جي إم سي هامر EV» الكهربائية للعام 2022 وجرى طرحها في «يوكون» للعام 2022



وتقدم فئة تجهيزات سييرا دينالي Ultimate تصميما حصريا ومواد راقية، بالإضافة إلى تقنيات ومحرك قياسي نوع V8 سعة 6.2 ليتر بقوة 420 حصانا.



أما فئة تجهيزات AT4X الجديدة كليا فتقدم مقصورة داخلية راقية حصرية وقدرات متطورة للقيادة على الدروب الوعرة، مع باقة من الخصائص تشمل مخمدات Multimatic DSSV، وأقفالا إلكترونية أمامية وخلفية ووضعية القيادة Terrain Mode مع ميزة الزحف باستخدام دواسة واحدة، بينما توفر مستويات ممتازة من الراحة على الطرق المعبدة بالإضافة لقدرات القطر.



فئة «سييرا دينالي Ultimate» الأولى من نوعها



إن فئة تجهيزات «سييرا دينالي Ultimate» الأولى على الإطلاق هي شاحنة البيك-أب الأكثر تطورا وفخامة بفئتها، وهي ترتقي بعلامة «دينالي» الفرعية الشهيرة إلى مستوى أعلى من الفخامة ذات القدرات العالية.



وتتكامل اللمسات التصميمية الخارجية الفريدة، بالإضافة للمزايا والخصائص الداخلية الحصرية، مع المزيد من التجهيزات القياسية شاملة صندوق الأمتعة من مركب CarbonPro الذي يقدم سعة تحميل من بين الأفضل بفئتها لصندوق قصير، وذلك لأجل إرساء معيار جديد لعملاء الشاحنات الراقية الراغبين بمكافأة أنفسهم أكثر.



أما فيما يتعلق بالتصميم الخارجي فتتميز «سييرا Ultimate» من خلال شبك فريد من الكروم الداكن (Vader) الحصري، وعجلات حصرية حجم 22 بوصة مطلية باللون الأسود قليل اللمعان مع إضافات مصقولة آليا، وشعار «جي إم سي» من الكروم الداكن (Vader) وإضافات فريدة على الرفارف الأمامية تحمل شعار Mount Denali. علاوة على هذا، تتوافر قياسيا مجموعة من المزايا الأخرى مثل الباب الخلفي MultiPro سداسي الوضعيات من «جي إم سي» ونظام تعليق Denali Premium مع ميزة التحكم المتكيف بالركوب، وكذلك عتبات للمساعدة في الدخول والخروج تعمل كهربائيا.



وترتكز المقصورة الداخلية لشاحنة «دينالي Ultimate» باللون العنبري الصنوبري على المقصورة الفاخرة أساسا لطرازات «دينالي»، مع تجهيزات بالجلد الكامل الأملس وقشرة خشبية مفتوحة المسامات من نوع بالداو (Paldao). وتولد اللمسة النهائية الداكنة للخشب مزيجا لونيا فريدا، بينما تمنح البنية المعرقة الفريدة مستوى الانتباه الدقيق للتفاصيل.



وتشمل المحتويات الإضافية ما يلي:



لوحة عدادات مزينة بالجلد، ألواحا للأبواب مكسوة بالجلد الكامل الأملس مع شبكات لمكبرات الصوت مشغولة من الفولاذ غير القابل للصدأ، غطاء للكونسول مكسوا بالجلد الكامل الأملس، مقاعد أمامية وخلفية من الجلد الكامل الأملس مع شعارات «دينالي Ultimate» على ظهر المقاعد الأمامية، كسوة داخلية فاخرة للسقف من ألياف السويد الدقيقة، ستائر وتجهيزات للأعمدة A وB بالإضافة إلى مقابض مكسوة بالجلد ضمن الأعمدة A وB، مقاعد أمامية جديدة بالكامل تعد الأفضل بفئتها مع قابلية التحريك كهربائيا ضمن 16 وضعية، إضافة لميزة التدليك، نظام صوت راقي بالكامل نوع Bose Premium مع 12 مكبرا وتقنية Center Point للصوت المحيطي ومضخمات AudioPilot وRichbass، مرآة كاميرا رؤية خلفية قياسية 4، مع عرض كامل لصورة الكاميرا، شاشة قياسية منعكسة على الزجاج الأمامي متعددة الألوان حجم 15 بوصة، فتحة سقف كهربائية. قياسية.



وتتوزع ضمن المقصورة مجموعة من الخرائط الطوبوغرافية المنقوشة والمحفورة بالليزر لقمة جبل دينالي (Mount Denali)، وهي القمة الأعلى في أميركا الشمالية. ويمكن ملاحظة هذه الخرائط المحفورة بالليزر على خشب بالداو مفتوح المسامات ضمن الواجهة الأمامية قبالة الراكب الجانبي، وضمن الجلد الكامل الأملس على الجهة الأمامية والخلفية للمقاعد الأمامية، والمقاعد الخلفية وألواح الأبواب، بالإضافة إلى وجودها على شعارات فتحات الرفارف الخارجية.



وعندما يتعلق الأمر بنظام الدفع، فإن سييرا دينالي Ultimate تأتي قياسيا مع محرك «جي إم سي» نوع V8 سعة 6.2 ليتر بقوة 420 حصانا، والمقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات مع ميزة التبديل الإلكتروني الدقيق. وبالنسبة لخاصية الدفع بالعجلات الأربع، والمترافقة مع علبة تروس من سرعتين يتم التحكم بها إلكترونيا، فهي متوفرة قياسيا أيضا.



علاوة على هذا، يتوافر قياسيا نظام GMC Pro Safety للسلامة المتقدمة من «جي إم سي»، والذي يشمل ميزة التنبيه للاصطدامات الأماميـــــــــة، والكبح الأوتوماتيكي الطارئ، والتنبيه عند الانحراف عن المسار، والتنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، ومؤشر المسافة الفاصلة عن المركبة في الأمام وأضواء الشعاع العالي IntelliBeam.

«سييرا AT4X».. قمة جديدة للقيادة الراقية على الدروب الوعرة



مع استمرار جي إم سي بالتألق ضمن فئة الشاحنات الراقية، تبرز «سييرا AT4X» الجديدة كليا والتي تشكل تعبيرا مثاليا عن توازن القدرات المتقدمة على الدروب الوعرة عند الحاجة لها دون المساومة على راحة القيادة على الطرقات المعبدة، وكذلك بالنسبة للتقنيات وخصائص القطر وقدرات التحميل المتوقعة من شاحنة فاخرة.



من أبرز مزايا الطراز:



٭ محرك V8 قياسي سعة 6.2 ليتر ونظام نقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.



٭ مخمدات فريدة بصمامات لفائفية نوع Multimatic DSSV.



٭ نوابض فريدة تقوم، بالتوازي مع مخمدات Multimatic، على زيادة شوط التعليق الأمامي والخلفي الأقصى بمقدار 50 ملما و25 ملما على التوالي، وذلك بالمقارنة مع نظام التعليق القياسي في طراز AT4.



٭ علبة تروس من سرعتين، مع ميزة اختيار الوضعيات وفقا للظروف المختلفة على الدروب الوعرة - شاملة Terrain Mode، التي تقدم ميزة الزحف فوق الصخور عبر استخدام دواسة واحدة2



٭ تروس تفاضلية أمامية وخلفية مع أقفال إلكترونية تعد الأفضل بفئتها.



٭ شاسيه خاص بالدروب الوعرة مع معايرة للتعليق.



٭ درع حماية فريد أكبر حجما من الفولاذ لعلبة التروس.



٭ عجلات سوداء حجم 18 بوصة مع إطارات «غوديير رانغلر دوراتراك» للدروب الموحلة حجم LT275/70R18.



٭ إكسسوار اختياري لحماية الألواح السفلية الجانبية.



وتكتمل الخصائص العملية عبر مقصورة AT4X الفريدة الفاخرة بنمط Obsidian Rush التي توازن بين قدرات السير على الدروب الوعرة والراحة والملاءمة العالية. ويغمر هذه المقصورة الجلد الفاخر، بما فيها الإضافات المغلفة بالجلد الكامل الأملس والجلد الأملس المشغول تقنيا، وكلها تتميز عبر التجهيزات الأنبوبية البيضاء والتطريزات بالخيوط الحمراء.



كما تضم المقصورة قشرة «فانتا» الخشبية الداكنة، ومقاعد أمامية الأفضل بفئتها مع قابلية التعديل الكهربائي وفق 16 وضعية وميزة التدليك المريح، وكسوة داخلية للسقف من ألياف السويد الدقيقة الفاخرة، وشاشة معلومات مائلة منعكسة على الزجاج الأمامي حجم 15 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ونظام صوت Bose Premium Series الراقي مع 12 مكبرا وتقنية Center Point المحيطية وغير هذا الكثير.



إلى جانب اللمسات التصميمية المتميزة في كل من «سييرا دينالي Ultimate» و«سييرا AT4X»، فإن الأكثرية العظمى من طرازات مجموعة «سييرا» الجديدة تتميز بمستويات أرقى من ناحية التصميم والتحديث، أكان من الداخل أم الخارج.