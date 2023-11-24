توقع بنك مورغان ستانلي أن يظل سعر خام برنت مدعوما عند مستويات قريبة من 85 دولارا، مستندا إلى تكهناته بأن «أوپيك+» ستواصل كبح الإنتاج، ومن شأنه ذلك تحقيق استقرار في مخزونات النفط عند المستويات الحالية.



وأضاف البنك ان السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط أوپيك، متوقعا أن يبلغ الطلب على نفطها العام المقبل 28.3 مليون برميل يوميا، ويفترض «مورغان ستانلي» أن تقوم السعودية بتمديد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي خلال النصف الثاني. ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) في بيان، تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف «أوپيك+» إلى 30 الجاري بعدما كان مقررا عقده في 26 نوفمبر من الشهر ذاته، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بما يزيد على 3 دولارات للبرميل في التعاملات اللحظية. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 18% من الذروة التي بلغها في سبتمبر الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل، متحديا التوقعات بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تشديد الأسعار في الأسواق، ولم تكشف «أوپيك»، التي أصدرت هذا الإعلان، عن سبب التأجيل، فيما يتزامن الموعد الجديد لاجتماعات «أوپيك+» مع اليوم الأول لمؤتمر قمة المناخ (COP28) في دبي.



وكان بنك «غولدمان ساكس» قد توقع أن «تخفيضات أعمق في إنتاج النفط مطروحة على الطاولة» في الاجتماع الذي كان من المقدر أن يعقد خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث اعتبر أن المملكة العربية السعودية وروسيا قد تمددان تخفيضاتهما الطوعية الإضافية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.