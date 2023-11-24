انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن تعاقد الفنان ماجد المصري على مسلسل «صيد العقارب» الذي تخوض به الفنانة غادة عبدالرازق دراما رمضان المقبل، ونفى ماجد كل ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدا حسب مجلة «لها»، أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.



ويشارك ماجد المصري في رمضان المقبل بمسلسل «محارب» الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلالها الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه «عزيز محارب»، من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، ويواجه العديد من الأزمات خلال الأحداث، ويشاركهما عدد من النجوم، بينهم: كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.