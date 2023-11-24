واصل متطوعون فلسطينيون في غزة تابعون لجمعية الهلال الأحمر ولليوم الثالث على التوالي توزيع الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين والفرق الطبية والصحافيين.



وقال رئيس الفرق التطوعية لجمعية الهلال الأحمر في غزة أحمد أبودية، في تصريح لـ «كونا»، إن «المتطوعين سلموا 500 كيس من الدقيق لنادي الدرة بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة ستستفيد منها أكثر من 83 عائلة نازحة تضم اكثر من ثلاثة آلاف فرد».



وأضاف انه «تم توزيع الدقيق على عشرات المنازل التي تؤوي نازحين فلسطينيين من المناطق الشمالية لتوفير الخبز وهو احد اهم المتطلبات اليومية بعد إغلاق المخابز لنقص الوقود».



وأوضح أبودية أن المساعدات شملت الطواقم الصحافية والطبية الفلسطينية من اطباء وعاملين في المستشفيات الى جانب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز صمودهم لمواصلة عملهم في ظل العدوان الإسرائيلي.



وأشار الى ان كيس الدقيق الذي توزعه الجمعية يزن 25 كيلوغراما ويكفي 25 يوما تقريبا للعائلة الواحدة ويعتبر من اكثر المساعدات الإنسانية التي يحتاج اليها الفلسطينيون في الوقت الحالي.