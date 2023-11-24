أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد لـ «كونا»، قبيل إقلاع الطائرة، إن هذه الرحلات الإغاثية تندرج ضمن الجهود الإنسانية للكويت والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة من خلال رحلات إغاثية جوية أخرى في جسر جوي متواصل منذ بدء العدوان الإسرائيلي.



وأضاف الزيد أن حمولة هذه الطائرة تتضمن 40 طنا من المساعدات المتنوعة والعاجلة بواقع 100 خيمة و10000 عبوة حليب للأطفال والكبار و2000 بطانية و5 أطنان من الأرز و5 أطنان من المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الرحلة تأتي ضمن جهود حملة «أغيثوا فلسطين».



وذكر أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتجسيدا للدور الإنساني للكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وأوضح أن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها، علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.