نجاح لـ «وربة» في توفير الحلول لتمويل السيارات وفق معايير وآليات بسيطة للسداد

طرح منتجات وخدمات مميزة ملائمة لاحتياجات العملاء انعكست على ارتفاع حصته السوقية

إطلاق «أجرها بلا قيود» ونجاحها جعلت عروض «وربة» الأفضل على مستوى السوق المحلي

يسعى دائماً لتقديم تجربة مصرفية استثنائية وتعزيز إستراتيجيته بالتركيز على العملاء بالدرجة الأولى

نجح بنك وربة في بناء شراكات مع كل وكالات السيارات في الكويت وتقديم أفضل العروض ومنها الحصرية، إلى جانب باقة من الخدمات التمويلية والتسهيلات الائتمانية على السيارات الجديدة والمستعملة ومنتج التأجير، انطلاقا من حرص البنك المستمر على تقديم عروض مميزة لعملائه مع شركاء استراتيجيين متنوعين من أجل خدمة مختلف الشرائح من عملائه ومن خلال طرحه للمنتجات والخدمات المصرفية.

يؤكد بنك وربة ريادته في هذا المجال، حيث عكف البنك في السنوات القليلة الماضية على مواكبة التطورات التي شهدتها المنتجات والخدمات المميزة والمتنوعة الملائمة لاحتياجات عملائه المتعددة من مختلف شرائح المجتمع التي طرحها البنك في الفترة الأخيرة لتحقق لهم المزيد من الراحة وتجعل حياتهم أكثر سهولة، والتي انعكست على ارتفاع الحصة السوقية للبنك بنسبة كبيرة ليصبح من أبرز البنوك الإسلامية.

وأطلق بنك وربة مؤخرا حملة «أجرها بلا قيود» وهي حملة لتأجير السيارات الجديدة التي لاقت استحسانا وقبولا سواء من عملاء بنك وربة أو من غير عملائه وشملت هذه الحملة باقات تأجيرية لتضاف إلى خدماته التي يقدمها لعملائه، حيث يقدم مجموعة من العروض لتأجير سيارات مختارة، وذلك ضمن سياسته التمويلية، وحملاته الترويجية التي عمل على إطلاقها في الفترة الأخيرة.

وتتيح حملة «أجرها بلا قيود» الحصول على عدة خدمات ومزايا حصرية مقدمة لعملاء البنك حسب احتياجاتهم، والتي تشارك فيها غالبية وكالات السيارات في الكويت.

وأبرز ما يميز هذه الحملة أنها تشتمل على باقات تأجيرية مرنة تبدأ من 6 أشهر وتمتد إلى 36 شهرا، كما لا يشترط دفعة أولى، ويحصل العميل أيضا على تأمين ذهبي شامل، عداد مفتوح، سيارة بديلة، إمكانية السفر خارج البلاد، مساعدة الطريق والعديد من المزايا الأخرى، إضافة إلى مجموعة من السيارات سيتم تقديمها في كل موسم لتتناسب مع رغبات ومتطلبات عملاء البنك ومنها (العودة إلى المدارس - موسم البر - السفر... إلخ).

وتُسهم الحملة «أجرها بلا قيود» بتوسع مجال التعاون المشترك مع الوكلاء والموردين، فيما تمنح العملاء مميزات تحقق طموحاتهم، وتلبي احتياجاتهم، في إطار مساعي «وربة» في تقديم أفضل الخدمات للعميل بما يسهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، وكذلك استقطاب عملاء جدد، وزيادة حصة «وربة» السوقية وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ويأتي إطلاق بنك وربة لهذه الحملة ضمن مجموعة من العروض المميزة التي تستهدف قطاع السيارات وذلك استمرارا لعروضه التي دأب البنك على تقديمها من فترة إلى أخرى لعملائه وغير عملائه والتي تجعل مرابحة «وربة» الأفضل على مستوى السوق المحلي.

ويسعى بنك وربة دائما لتعزيز استراتيجيته التي تركز على العملاء بالدرجة الأولى، والتزامه الدائم بتقديم تجربة مصرفية استثنائية كما يسعى لتوفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية.

ويحرص بنك وربة على تعزيز مركزه التنافسي في القطاع المصرفي، ومنح العملاء تجربة مصرفية استثنائية، من خلال المشاركة في الفعاليات الكبرى ومعارض السيارات المحلية والعالمية التي تم تنظيمه مؤخرا لإتاحة التواصل المباشر مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتلبيتها بأفضل طريقة. لقد حقق بنك وربة خلال الفترات الماضية نجاحا في توفير الحلول لتمويل السيارات وفق معايير السهولة والمرونة والتي استقطبت أعدادا كبيرة من الراغبين باقتناء سيارات وفق آلية تسديد بسيطة ومن دون إضافة أي أرباح على عملية التقسيط. ومع تنامي الطلب الذي يشهده البنك للحصول على حلوله التمويلية للسيارات.

وبناء عليه أصبح بنك وربة اليوم المؤسسة المصرفية الإسلامية التي تحظى بثقة العملاء وهو الخيار الأول لهم للحصول على تسهيلات ائتمانية مرنة ونوعية.

انطلق في سيارة الأحلام!

تريد التمويل المناسب لامتلاك سيارة أحلامك؟ مع منتج تمويل السيارات من بنك وربة كل ما عليك فعله هو اختيار السيارة لنقوم بشرائها لك ضمن أفضل معدلات الربح التنافسية في السوق بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



المزايا:



٭ تمويل يصل لغاية 25 ألف دينار.

٭ لا يشترط تحويل الراتب.

٭ أقساط شهرية مرنة تبدأ من 30 دينارا.

٭ نسبة مخفضة لعملاء الصفوة.

٭ لا يشترط وجود دفعات مقدمة.

٭ فترة سماح لغاية 6 أشهر.

إن عروض بنك وربة لتمويل شراء السيارات تستمر في جذب شريحة كبرى من العملاء وغير العملاء الذي يجدون فيها حلا جذريا لرغبتهم في اقتناء سيارة أحلامهم وتسديد ثمنها وفق قدراتهم المالية.

وربة ووكلاء السيارات العالمية

هناك تعاون وشراكة كبيرة بين بنك وربة ووكلاء السيارات العالمية في الكويت في إطار العروض المميزة لعملائه مع شراكات متنوعة من أجل خدمتهم وتوسيع قائمة الخيارات للسيارات الحديثة وتخفيف الأعباء المالية عنهم من خلال خدمة تمويل السيارات.



فوربس الشرق الأوسط

يعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.