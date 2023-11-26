أعلنت شركة الملا موتورز ـ إحدى شركات مجموعة الملا، والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972 وأفضل موزع في الشرق الأوسط وأفريقيا - عن إطلاق أقوى عروض الموسم على سيارات ميتسوبيشي موتورز، لتقدم لك راحة البال التي تبحث عنها عند شراء سيارتك الجديدة.



حيث يمكنك امتلاك ASX (ابتداء من 97 دينارا) شهريا، أو إكليبس كروس (ابتداء من 113 دينارا) شهريا أو آوتلاندر الجديدة (ابتداء من 138 دينارا) شهريا بدون دفعة أولى وبدون أرباح.



إي إس إكس



وتتميز سيارة ASX من ميتسوبيشي بتصميم أمامي وخلفي متجدد يلفت الأنظار مع مزيد من الجاذبية والمتانة. حيث فلسفة التصميم المرتكزة على الرحابة والقوة، تعكس قدرتها على الذهاب الى أي مكان.



ومن السهل البقاء على تواصل والاستمتاع بالرحلة مع أحدث أنظمة المعلومات والترفيه والتكنولوجيا الذكية المتوفرة في ASX. حيث يمكنك توصيل جهاز «آي فون» الخاص بك بنظام أبل كار بلاي في سيارتك أو جهاز الأندرويد عن طريق شاشة ذكية مقاس 8 إنشات وبذلك يمكنك استخدام عدد من المزايا التالية، تشغيل الموسيقى، الرسائل، إجراء المكالمات الهاتفية، تصفح الخرائط في نظام الملاحة.



كما يمكنك الاستمتاع بالمناظر الرائعة المحيطة بك من كافة الاتجاهات مع السقف الزجاجي البانورامي.



أما منطقة الأمتعة متعددة الاستخدامات فتتصف بمساحة واسعة وسهلة الاستخدام بالنسبة لأي سائق حتى بوجود 5 ركاب في السيارة، بما يمكنك من تحميل كل ما تحتاج إليه.



وتأتي ASX بمحرك يعمل بسعة 2.0 لتر مع ناقل الحركة INVECS-III، بنظام التحكم الإلكتروني الذكي والمبتكر للمركبات، وناقل حركة دائم التغيير، والذي تم ضبطه بشكل مثالي لتأمين تسارع سهل مهما كانت السرعة.



ويوفر لك محرك ASX كل القوة التي تحتاجها للقيام بكافة رحلاتك. وبفضل تقنية MIVEC يمكنك الحصول على أقصى قوة ناتجة عن المحرك والكفاءة في توفير الوقود، إضافة إلى المحافظة على البيئة.



أما أنظمة الأمن والسلامة، فهي مزودة بنظام المكابح المانعة للانزلاق (ABS) التي تمنح السائق القدرة على المناورة في حال الفرملة المفاجئة، ونظام توزيع الكبح الإلكتروني (EBD) ونظام الثبات على المنحدرات (HSA) الذي يعزز ثبات السيارة على جميع أنواع المنحدرات، بالإضافة إلى وسائد هوائية للمقاعد الأمامية التي توفر الحماية الكافية.



إكليبس كروس



أما سيارة إكليبس كروس فتمنحك الثقة المطلقة لتبدأ خطوتك الأولى نحو المستقبل بجرأة وثبات، إنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تضفي مزيدا من المتعة والمرح على حياتك اليومية.



وتتميز إكليبس كروس من الداخل بتصميم أنيق يشبه قمرة القيادة في الطائرة، فيما تنساب لوحة العدادات الأفقية بشكل ديناميكي مع لمسات فضية مصممة بعناية فائقة ومواد مصقولة ذات خطوط دقيقة.



أما من حيث المساحة، فتوفر لك الكثير منها لتلائم احتياجاتك وتواكب نمط حياتك العصري، ولتؤمن لك الدعم الكامل للقيام بكل ما تريد وممارسة جميع أنشطتك المفضلة.



وتوفر لراحتك مقاعد خلفية قابلة للإمالة بـ9 درجات ليختار الراكب الوضعية المفضلة له والاستمتاع برحلته. فيما يتوفر تدفئة في مقاعد السائق والراكب الأمامي، يمكن تشغيلها أو إيقافها من خلال مفاتيح يسهل الوصول إليها.



ومهما كان حجم أمتعتك، يمكن لإكليبس كروس أن تتسع لأربعة حقائب غولف قياس 9 بوصات في المنطقة الواسعة المخصصة للأمتعة، إذ يمكن طي المقاعد الخلفية والتقسيم بنسبة 6:4 لتوفير مساحة أكبر للأمتعة.



كما يمكنك توصيل جهاز «آي فون» الخاص بك بنظام أبل كار بلاي في سيارتك أو جهاز إندرويد، واستخدام عدد من المزايا، مثل الرسائل، إجراء المكالمات الهاتفية، تصفح الخرائط في نظام الملاحة، وكذلك تشغيل الموسيقى والاستمتاع بالصوت.



كما تتميز إكليبس كروس بعدة أنظمة أمان تساعد على المزيد من الثبات والاستقرار في كافة الظروف بالإضافة إلى انعطاف أفضل على المنحنيات.



آوتلاندر الجديدة



أما سيارة آوتلاندرالجديدة فقد أعيد تصميمها بالكامل، مع الحفاظ على الإرث العريق للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من ميتسوبيشي. حيث تمثل آوتلاندر مفهوم الأصالة والفخامة (I-FU-DO-DO) فهي رمز من رموز الأصالة في عالم السيارات اليابانية، كما تمثل مفهوم كرم الضيافة اليابانية (Omotenashi)، حيث تتميز برحابتها ومساحتها الواسعة التي تتسع لـ 7 ركاب.



ويعكس التصميم الخارجي لآوتلاندر طابع ينضح بالقوة بفضل مفهوم التصميم «Bold Stride» المعتمد من قبل فريق التصميم، والذي أحاط السيارة بهالة من الجرأة وعزز هيأتها الثابتة المستقرة وحضورها الطاغي. وتتباين النسبة الواضحة للعيان ذات الطابع الأفقي والممتدة من الأمام إلى الخلف، مع خطوط السطح العريضة المقترنة بحواف حادة، وتكتمل على نحو مثالي مع عجلات معدنية كبيرة يبلغ قطرها 20 بوصة، ومصدات متدلية تبرز الشكل العريض للسيارة.



وجاءت مجموعة المصابيح الأمامية الحادة التي تضم مصابيح نهارية وإشارات انعطاف في موقع أكثر ارتفاعا بما يوفر رؤية أفضل للسائقين الآخرين وكذلك للمشاة. وعلى العكس من ذلك، تتيح المصابيح الأمامية المنخفضة إضاءة أفضل لمسافة بعيدة دون أن تؤثر سلبا على رؤية السائقين في الجهة المقابلة من الطريق.



و قد صممت آوتلاندر خصيصا لراحتك، من خلال العديد من المميزات، أبرزها: نظام التحكم عن بعد لفتح الباب الخلفي حيث يقوم بفتح الباب الخلفي بمجرد وضع قدمك أسفل المصد الخلفي. كما يمكن تعديل ارتفاع فتحة الباب ليناسب معظم أسقف المرآب.



أما الصندوق الخلفي، فهو يتميز بمساحة تخزين واسعة يجعل تحميل وتفريغ الأمتعة أسهل وأكثر راحة من أي وقت مضى مع الصندوق الخلفي الأوسع وفتحة الباب الأكبر.



وتتميز آوتلاندر بمقاعدها الخلفية المقسمة ببراعة وبمرونة فائقة تتناسب مع أي نشاط. كما تتميز مقاعد آوتلاندر بالجلد الفاخر المزودة بنظام مساج بـ 3 أنماط للمقاعد الأمامية الذي يعكس طابع الفخامة اليابانية.



وتأتي آوتلاندر بنظام تحكم ديناميكي يعتمد على الدفع الرباعي S-AWC الذي يعمل على تحسين القيادة وقوة الفرامل على جميع العجلات للحصول على المزيد من القوة، وتعزيز القدرة على الانعطاف بصورة أكثر مرونة، وتحقيق ثبات أفضل في جميع ظروف القيادة.



وتمنحك السيارة قدرة اختيار من بين ستة أنماط قيادة مختلفة للاستمتاع بالقيادة الواثقة، مثل القيادة العادية في جميع الظروف والطرقات، ونمط القيادة الاقتصادية، وعلى الحصى، ونمط القيادة على الطرقات الموحلة والثلوج والدفع الرباعي. وتأتي السيارة مزودة بشاشة ملاحة لمسية قياس 9 بوصات، تمنحك جميع عناصر الترفيه، من خلال توصيل جهاز «آي فون» الخاص بك بنظام أبل كار بلاي في سيارتك أو جهاز إندرويد، واستخدام عدد من المزايا، مثل الرسائل، إجراء المكالمات الهاتفية، تصفح الخرائط في نظام الملاحة من طرف الثالث، وكذلك تشغيل الموسيقى والاستمتاع بالصوت. والمزيد من المميزات منها شحن لاسلكي، 10 سماعات بنظام Bose الصوتي، فتحة سقف بانورامية، شاشة عرض رقمية كاملة 12.3 بوصة وشاشة عرض أمامية مقاس 10.8 بوصات.



جدير بالذكر، أن شركة الملا موتورز هي إحدى شركات مجموعة الملا، والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972، ولمزيد من المعلومات عن هذه العروض الجديدة، يرجى زيارة صالة العرض في منطقة الري الدائري الرابع، أو زيارة موقعنا الإلكتروني www.mitsubishi-motors.com.kw، ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



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