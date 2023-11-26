سيارات EV9 وEV6 الكهربائية بالكامل هي الطرازات الأولى من مجموعة السيارات الكهربائية التي ستطلقها كيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأخير من العام 2023

ستساهم طرازات كيا الكهربائية في إحداث ثورة في السوق من خلال استخدام مواد مستدامة لتشكل خطوة بارزة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة

أعلنت شركة كيا عن الموعد المرتقب لوصول أحدث طرازاتها من السيارات الكهربائية كيا EV9 وEV6، إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول الربع الأخير من العام 2023. ويتماشى هذا التطور المتميز، مع «خارطة الطريق الطموحة للعلامة التجارية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045»، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بنية وهندسة المركبات الكهربائية ذات الأرضية المسطحة E-GMP، والتي تختلف عن منصات محركات الاحتراق الداخلي الحالية، والعمل على مضاعفة المساحة الداخلية لمقاعد الصف الثالث، ما يعزز مجالات الراحة والإحساس بالتطور العالي. كما تشكل هذه الطرازات المرتقبة، دلالة على التزام كيا بالاستدامة من خلال اعتماد مواد مستدامة في عمليات الإنتاج.



تجسد السيارات الكهربائية الجديدة بالكامل، تفاني كيا في قيادة مسيرة التغيير الإيجابي وتزويد العملاء بأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الكهربائية، وفي الوقت نفسه تؤكد على حرصها على الحفاظ على الاستدامة البيئية. ومن المقرر وصول سياة كيا EV9 خلال شهر أكتوبر المقبل، يليها إطلاق كيا EV6 في نوفمبر. وتجسد EV9 سيارة الدفع الرباعي الرائدة الجديدة، التقنيات والتصاميم الهندسية المتقدمة التي تعتمدها شركة كيا. وتتميز هذه السيارة، من خلال المساحات الداخلية الواسعة إلى جانب قدرات الشحن فائق السرعة، بتصميم متطور وفاخر وديناميكي.



وحصلت سيارة كيا EV6 وEV9 مؤخرا، على شهادة البصمة الكربونية للمنتجات التنافسية من قبل شركة الاستشارات العالمية «كاربون تراست»، وذلك تقديرا لجهودها ونجاحها في تحقيق التخفيض الاستثنائي لانبعاثات الكربون طوال دورة حياة السيارة، بالإضافة إلى حصولها على عدد من جوائز الأداء والتصميم المرموقة بما في ذلك: جائزة أفضل سيارة في أميركا الشمالية لعام 2023 من قبل لجنة تحكيم سيارة وشاحنة العام في أميركا الشمالية (NACTOY)، وجائزة سيارة العام 2022 ضمن جوائز سيارة العام الأوروبية (COTY)، وجائزة IIHS TOP SAFETY PICK+ 2022، وجوائز التصميم الجيد لعام 2022.



ويشكل إطلاق هذه الطرازات المرتقبة الكهربائية بالكامل، إنجازا بارزا في مسيرة شركة كيا، مما يعكس التزام العلامة التجارية بالاستدامة والحياد الكربوني من خلال اعتماد مواد مستدامة وتكنولوجيات كهربائية متقدمة. ولقد ساهم استخدام المواد الحيوية في تعزيز جهود كيا في مجالات الاستدامة، حيث تجسد EV9 وEV6 هذه الجهود وتوجهات العلامة التجارية وسعيها نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة. كما تشكل خطوة دمج هذه المواد الصديقة والملائمة للبيئة في جميع مراحل عملية التصنيع، دلالة واضحة على التزام كيا بالحد والتقليل من انبعاثات الكربون والمساهمة في تعزيز صناعة السيارات الأكثر استدامة.



وشكلت فلسفة التصميم الخاصة بكيا «اتحاد الأضداد»، مصدر إلهام لتصميم وإطلاق سيارات كيا المرتقبة EV9 وEV6، اللتين تجسدان مزيجا متناغما من الطبيعة والحداثة. وساهمت روح التصميم هذه في إضفاء خصائص وميزات استثنائية وحصرية على هذه السيارات الكهربائية، جمعت بين السمات المتناقضة لتحقيق تصاميم آسرة ومستقبلية.



وأعرب ياسر شابسوغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة كيا عن حماسة الشركة لوصول طرازات EV9 وEV6 قائلا: «يشكل إطلاق سيارة كيا EV9 وEV6، دلالة واضحة على رؤية كيا الطويلة الأمد والتزامها بالتنقل المستدام. وتجسد هذه المركبات تفانينا وسعينا لقيادة ودفع التغيير الإيجابي وتزويد العملاء بأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الكهربائية، دون التأثير على الأسلوب والأداء أو المسؤولية البيئية».



للمزيد من المعلومات حول إطلاق وتوافر هذه السيارات، يرجى التواصل مع الموزع المحلي.