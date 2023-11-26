كفالة مصنعية 10 سنوات أو 500 ألف كيلو

صيانة مجانية لمدة سنة أو 20 ألف كيلو

مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات

تسجيل في المرور مع تأمين ضد الغير

طرحت شركة عبد المحسن عبد العزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات «رينو» في الكويت، عرضا مميزا على سيارة «داستر» 1.6 ليتر موديل 2024 بسعر يبدأ من 4999 دينارا، ويتضمن العرض كفالة مصنعية لعشرة سنوات او 500 الف كيلو، صيانة سنة او 20 الف كيلو ومساعدة على الطريق 5 سنوات وتسجيل في المرور وتأمين ضد الغير.



وتتمتع «داستر» بتصميم خارجي يمنح مظهرا فريدا يتميز بالجرأة والقوة، بالإضافة إلى ارتقائه بمستويات الجودة عبر مقصورة داخلية توفر تجربة قيادة مريحة وسهلة.



تم منح الشكل الخارجي لهذه المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات مظهرا أكثر قوة بفضل إضافة شبك عريض بلمسة كرومية يمتد حتى الأضواء الأمامية الموجودة عند الزوايا الأمامية للمركبة. وتسهم الحافة الأمامية بتعزيز مزايا المغامرة في «داستر» وتضمن عدم فقدان المركبة لشكلها الأنيق أبدا. ومن خلال وجود أضواء «رينو» المميزة بنمط حرف C باللغة الإنكليزية مع مصابيح إنارة نهارية جارية من نوع LED، فإن «داستر» تعتبر مركبة SUV عصرية مع شخصية مغامرة على الدروب الوعرة.



ومن الداخل، يتم تزويد «داستر» بأنظمة جديدة عالية الجودة للمساعدة في القيادة بالإضافة إلى وجود تجهيزات جديدة، مما يجعل المركبة جاهزة لخوض المغامرات والتمتع بالرشاقة والراحة في القيادة اليومية.



وعند الدخول إلى المقصورة، يظهر مباشرة الفرق في مستويات الجودة، كما توجد باقة من الخصائص المرتبطة بمفهوم «الحياة السهلة»، بالإضافة لكاميرا الرؤية المتعددة (Multiview Camera) مع ميزة التحذير من النقطة العمياء (Blind Spot Warning)، ونظام تكييف أوتوماتيكي للهواء، وتشغيل للمحرك عن بعد (بالطرازات المبيعة في دول مجلس التعاون الخليجي فقط)، وشاشة لمس قياس 8 بوصات وبطاقة «رينو» الذكية مع نظام الدخول بدون مفتاح، بالإضافة إلى تجهيزات وكسوات عالية الجودة.



وتتوفر «داستر» بمواصفات دفع عجلتين (2WD) وتقدم قدرات عالية هي من بين الأفضل في السوق على الدروب الوعرة. وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر (دفع 2x4) ويتصل بنظام نقل حركة CVT أوتوماتيكي، فإنه يمكن اعتبار «داستر» مركبة SUV مجهزة لخوض المغامرة على أي مسار.



وتشجع رينو البابطين عملائها على استكشاف الأفضل في فئتها بزيارة معرضها في الري والتمتع بتجربة قيادة فريدة من نوعها.