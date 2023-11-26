واصلت شركة «محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني» وكلاء سيارات سوبارو اليابانية التألق بمركبة سوبارو Crosstrek والتي صممت لتكون من بين أفضل السيارات الرياضية متعددة الاستخدام على الإطلاق.



وتتميز السيارة الجديدة بتصميم مثير يوحي بالثقة وسهولة الحركة معا وبتفاصيل تخطف الأنظار من أول لحظة، كما يتميز التصميم بانسيابية ومرونة مطلقة لتمنح قائد المركبة شعورا بالمرح والرفاهية.



السيارة قوية الأداء وذات دفع رباعي مستمر بتوزيع متطور وبعجلة قيادة بنظام إلكتروني مزدوج ذكي لمزيد من الدقة وتوازن التحكم.



ويبرز التصميم المبتكر من خلال مقدمة أمامية جريئة مع شبكة بحلية الكروم العلوي وإضاءات أمامية ذات نظرة حادة ومثيرة، كما يتميز بإضاءات أمامية وخلفية وإضاءات LED التي تتميز بالوضوح والكفاءة والعمر الطويل «40 مرة ضعف عمر الإضاءة العادية» وبفتحات أمامية وخلفية لامتصاص وتقليل مقاومة الهواء مما ينعكس إيجابيا على الثبات والراحة وتوفير الوقود.



وتتوافر السيارة بثلاث فئات، هي: الفئة العادية والفئة المتوسطة وفئة عليا بالمواصفات الإضافية.



وتزود السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 2 ليتر وبقوة 156حصانا وتعمل بناقل حركة CVT من 8 سرعات، ولعشاق القيادة الرياضية، تمت إضافة عتلات تبديل السرعة على عجلة القيادة.



من جهة ثانية، تتميز السيارة بميزة تشغيل المركبة وفتح الأبواب بدون مفتاح، ولزيادة الجودة تمت إضافة تعديلات إلى هيكل السيارة مثل مواد لاصقة عالية الجودة لمتانة جسم السيارة من الأعلى، الأمام والخلف، مما يقلل الاهتزاز والضوضاء، وأضيفت مخمدات صوت سفلية لمزيد من العزل الصوتي ودعامة ظهر إضافية لراحة السائق أثناء القيادة لمسافات طويلة.



ولتكتمل التجربة، أضافت سوبارو إلى سيارة Crosstrek في فئتها العليا مزيدا من المواصفات الرائعة مثل كاميرات مراقبة 360 درجة، عجلات ألمونيوم 18 إنش، شاحن موبايل لاسلكي، فتحة سقف، مقاعد جلد، مقعد كهربائي للسائق مع تعديل دعامة الظهر بالإضافة إلى نظام مستحدث للتعامل مع الطرق الوعرة والمنخفضات المائلة.



وكشف المدير العالم لسوبارو ماهر أبوشعبان أن الشركة تقدم لعملائها عرضا رائعا وهو ضمان إعادة الشراء بعد 3 سنوات أو 60 ألف كم أيهما أسبق أو ضمن الشروط والأحكام بمبلغ يعادل 50% من قيمة شراء السيارة في صالات العرض في الكويت، علما بأن السيارة متوافرة بجميع فئاتها.



وتركز شركة بهبهاني على أهمية قصوى لخدمة عملائها الكرام عن طريق طاقم فني مدرب ومعتمد من مصنعي سوبارو اليابان ومجهز بمعدات خاصة وأجهزة فحص إلكترونية دقيقة، كما تقوم الشركة بتوفير قطع غيار أصلية مكفولة وبأسعار تنافسيه مدروسة خاصة.



وأضاف ابو شعبان قائلا: فخورون بالتصميم المبتكر والمقاييس العالية التي تقدمها هذه السيارة لعملائنا لاسيما لجهة مواصفات الأمان والسلامة التي طالما تميزت بها سوبارو.



الجدير ذكره ان السيارة يابانية 100% ومزودة بنظام الدفع الرباعي المتناسق الخاص بها الذي يوفر أعلى درجات الثبات والسيطرة ويمنح متعة في القيادة لا مثيل لها.

السلامة أولاً

ولسلامة الركاب، فإن المركبة مزودة بكاميرا خلفية لركن السيارة. ولمزيد من الأمان فإن المركبة الفئة الوسطى والعليا مزودتان بنظام مراقبة الأمان الشامل Eye Sight الجيل الرابع الذي يشمل مثبت سرعة مع ضبط المسافة الأمامية، بالإضافة إلى مانع الصدمات الأمامي والخلفي وخاصية التثبيت التلقائي للسيارة على المسار عند القيادة وحساسات للمطر وللأضواء الأمامية.

أناقة المقصورة

وبالنسبة للتصميم الداخلي، فإن المركبة الفئة العادية التي وصلت حديثا بعد طول انتظار متميزة بأناقة التصميم والمواصفات مع مقاعد من القماش وبشاشة عرض تعمل باللمس قياس 11.6 انش مع خاصية Apple Car Plus اللاسلكية ومكيف هواء أمامي مزدوج التحكم بالحرارة وبذراع فرامل التوقف الإلكتروني. وتضيف عجلات قياس 17 إنش والملونة باللون الأسود الخافت، مزيدا من الأناقة إلى هيكل السيارة.