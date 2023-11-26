في خطوة استراتيجية تندرج ضمن خططها التوسعية، أعلنت شركة المطوع والقاضي ـ الوكيل الحصري والموزع الرسمي لعلامة «جي ايه سي موتور» في الكويت، عن افتتاح معرض جديد في منطقة الجهراء بحضور وفد رفيع المستوى من الحكومة الصينية ومدراء من شركة «جي ايه سي موتور».



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة المطوع والقاضي، عمر القاضي: يسرنا أن نفتتح معرضا جديدا لعلامة «جي ايه سي موتور» في الكويت لنكون على مقربة أكثر من عملائنا الكرام، اذ تسعى شركة المطوع والقاضي لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة لعملائها في جميع محافظات الكويت تماشيا مع قيم علامة «جي ايه سي موتور» التجارية التي تحاول دائما أن تلبي احتياجات عملائها وتكون أقرب إليهم، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته مركباتها في السوق المحلية وازدياد ثقة وإقبال العملاء عليها بفضل تقنياتها المتطورة ومعايير الأمان والجودة واحدث التكنولوجيات لجعل كل رحلة تجربه فريده. من جهته، علق المدير العام لشركة المطوع والقاضي، أحمد أبوالهدى: يعتبر افتتاح هذا المعرض خطوة مهمة ضمن خططنا الاستراتيجية التي تهدف للارتقاء بتجربة عملاء سيارات «جي ايه سي موتور» في الكويت لتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم وتتخطى توقعاتهم، مضيفا: يسرنا أن نساهم في تحقيق أهداف «رؤية الكويت 2035» عبر دعمنا لمسيرة التنمية والنمو في البلاد وتقديم أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات العالمية لأهلنا في الكويت الذين يعتبرون من كبار محبي السيارات المميزة في العالم العربي ويتابعون كل جديد في هذا المجال.



ويعرض فرع الجهراء أحدث طرازات سيارات علامة «جي ايه سي موتور» من سيارات الركاب، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات العائلية بالاضافة الى سيارات الأداء الرياضي ضمن معرض عصري يعكس صورة العلامة التجارية المبتكرة، كما يتميز الفرع بفريق عمل مؤهل يضم مسؤولي مبيعات محترفين.



الجدير بالذكر ان معارض ومراكز الصيانة لدى شركة المطوع والقاضي «جي ايه سي» منتشرة في اغلب محافظات الكويت وذلك للتسهيل على العملاء من ناحية ولخدمات افضل من ناحية اخرى.



EMZOOM الجديدة كلياً.. رائعة «جي إيه سي»

مؤخرا تم اطلاق رائعة جي ايه سي EMZOOM الجديدة كليا والتي تأتي بمحرك سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني بقوة 174 حصانا يولد عزما أقصى قدره 270 نيوتن-متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات لعمليات تبديل أسلس للسرعات، حيث يتيح هذا المحرك تسارعا من نقطة الثبات إلى 100 كيلومتر بالساعة في غضون 7.5 ثوان، ويتمتع بكفاءة اقتصادية في استهلاك الوقود مقدارها 5.4 ليترات لكل 100 كيلومتر (وفقا للظروف).



ويتميز الطراز الجديد من EMZOOM بتعزيزات رائعة للتصميم من الخارج والداخل على حد سواء، وذلك توافقا مع لغة GAC للتصميم العصري، حيث زودت المركبة بلمسات جمالية، مثل مجموعة من الأضواء الأمامية والخلفية LED، وإطار لمصابيح الضباب، ومرايا رؤية خلفية، وعجلات، تبرز المظهر الرياضي الجريء للمركبة.



وتأتي سيارة EMZOOM مزودة بكاميرا وجهاز استشعار للركن الخلفي، وعجلات شبكية قياس 19 انشا، وشاشة لمس HD قياس 10.3 بوصات مع تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، وميزة التحكم بسرعة الملاحة، وفتحات خلفية لتكييف الهواء، وميزة الدخول بدون مفتاح، ومكبح ركن كهربائي وزر تشغيل للمحرك، إلى جانب لوحة عدادات افتراضية متطورة للسائق، وكاميرا محيطية بنطاق 360 درجة لرؤية كاملة أثناء الرجوع للخلف والاصطفاف، وأكياس هواء ستائرية لمزيد من السلامة، ومساحة زائدة لصندوق الأمتعة مع خيارات الترتيب المرنة.



وتتميز المقصورة الداخلية بلوحة العدادات الجديدة مع استخدام زائد للمواد ذات الملمس الناعم، بينما يكتمل تصميم المقاعد مع الجلد الفاخر المطرز بلونين، كما تتوافر فتحة سقف بانورامية كبيرة، ما يجعل تجربة القيادة أكثر سعادة للركاب، حيث تبدأ أسعار الجيل الجديد من EMZOOM من 4999 دينارا.