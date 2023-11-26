تعتبر سباقات الرالي واحدة من أكثر الرياضات التي تثير الإثارة وتجذب عشاق السرعة والمغامرة حول العالم، كونها تمزج بين فنون القيادة والتكتيك، حيث يتنافس المشاركون في تحديات تمتد عبر مسارات طويلة ومتنوعة، تمتاز بتضاريسها المتغيرة والتضاريس الطبيعية المتنوعة.



تاريخ سباقات الرالي يعود إلى القرن العشرين، ومع مرور الوقت، تطورت هذه الرياضة إلى تحديات تتضمن سباقات طويلة عبر الصحارى، والغابات، والجبال، مما يجعلها تحديا حقيقيا للمشاركين.



وتتسم سباقات الرالي بأنها تجمع بين السرعة والمهارة والتحمل البدني، حيث يجب على الفرق التغلب على تحديات الطريق والتضاريس المتغيرة، وفي بعض الأحيان يجب عليهم القيادة لمسافات طويلة دون توقف. يعتمد النجاح في هذه الرياضة على تفوق السائق والملاح على منافسيهما، فضلا عن قوة وكفاءة السيارة التي تخوض غمار المنافسة.



وبفضل تطور التكنولوجيا، أصبحت سيارات الرالي تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز المنافسة ويثير إعجاب الجماهير.



وفي هذا التقرير سنستعرض أشهر سيارات بطولة العالم للراليات، التي لمع نجمها خلال القرن الماضي ودخلت التاريخ من خلال صعودها منصة التتويج كبطلة للسيارات:



أودي كواترو



كانت أودي كواترو سيارة رياضية فعالة ومبتكرة، عشاق الراليات لقبوها بـ «الكاسحة» كونها حققت العديد من الانتصارات في فترة الثمانينيات، وساهمت في تغيير مفهوم تقنية الدفع الرباعي في سباقات الرالي.



تم تقديم أودي كواترو لأول مرة في عام 1980، وكانت تعتبر مبتكرة للغاية في عالم الراليات، وأبرز ميزة لأودي كواترو كانت استخدام تقنية الدفع الرباعي (quattro)، وهو نظام يوفر الدفع على جميع العجلات، هذا الابتكار قدم تحسينا كبيرا في قدرة السيارة على التحكم في التضاريس المتنوعة وتوفير قوة دفع أفضل.



خلال فترة الثمانينيات، حققت أودي كواترو العديد من الانتصارات في بطولة العالم للراليات (WRC)، كانت تتفوق في سباقات متنوعة، وأحرزت العديد من البطولات. كما أسهمت في تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى تقنية الدفع الرباعي في سباقات الرالي.



يعتبر أداء أودي كواترو في سباقات الرالي من اللحظات التاريخية في تطور هذه الرياضة، وظلت السيارة جزءا من التراث الرياضي لأودي.



سوبارو إمبريزا



حققت نجاحات كبيرة في سباقات الرالي وتمثلت في فترة التسعينيات وبداية الألفية، وكانت ولاتزال حتى وقتنا الحالي واحدة من السيارات الرائدة في بطولة العالم للراليات (WRC).



أبرز إصدارات سوبارو إمبريزا التي حققت نجاحا كبيرا في الراليات هي «سوبارو إمبريزا إكس دي» (WRX) و«سوبارو إمبريزا إكس دي STi WRX، هاتان النسختان قدمتا أداء متميزا وفازتا بالعديد من السباقات والبطولات.



في فترة التسعينيات، كان السائق المشهور كولن ماكري يتسابق بسيارة سوبارو إمبريزا، وقادها إلى فوز مهم في بطولة العالم للراليات عام 1995. كما حقق الفريق السوبارو انتصارات أخرى مع سائقين مثل ريتشارد بيرنز وبيتر سولبرج.



سوبارو إمبريزا أصبحت رمزا في عالم الراليات واستمرت في المنافسة بنجاح، وظلت محبوبة بين عشاق هذه الرياضة.



ميتسوبيشي لانسر إيفوليوشن



هذه السيارة التي حققت نجاحات كبيرة في سباقات الراليات، تم تصنيع سلسلة إيفوليوشن لأول مرة في عام 1992، وأصبحت سياراتها جزءا مهما من تاريخ سباقات الرالي.



تميزت لانسر إيفوليوشن بأدائها القوي وقدرتها على التحكم في مختلف التضاريس، مما جعلها مناسبة لمنافسات الرالي، تم تطوير سلسلة إيفوليوشن باستمرار لتحسين أدائها ومواكبة التطورات في قوانين سباقات الراليات.



السائق الشهير الفنلندي تومي ماكينين حقق نجاحات كبيرة على متن لانسر إيفوليوشن، بما في ذلك الفوز بأربع بطولات متتالية في بطولة العالم للراليات (WRC) من عام 1996 إلى 1999، وتخليدا لإنجازات هذا السائق تم تكريمه بإصدار خاص حمل اسم: لانسر ايفوليوشن 6.5 تومي ماكينين ايديشن.



سيارة لانسر إيفوليوشن أصبحت رمزا في عالم الراليات وتاريخ ميتسوبيشي في هذه الرياضة، ولاتزال تثير اهتمام عشاق الرياضة حتى يومنا هذا.



بيجو 205 توربو T16



هذه السيارة كانت جزءا من مشاريع بيجو للمشاركة في راليات الفئة (ب)، وهي فئة منافسة خاصة تتضمن سيارات ذات تقنية متقدمة، تم تزويد هذه السيارة بمحرك توربوشارج ونظام دفع رباعي، مما منحها قوة وأداء استثنائيين.



حققت بيجو 205 توربو T16 نجاحات كبيرة في بطولة العالم للراليات (WRC). حصلت على العديد من الانتصارات، وقادها العديد من السائقين المشهورين مثل آري فاتانين وتيمو سالونن.



أحرزت بيجو 205 توربو T16 لقب بطولة العالم للراليات للفرق في عام 1985 وعام 1986. تظل هذه السيارة جزءا من تاريخ بيجو في مجال الراليات ومساهمة كبيرة في تأكيد سيطرتها في ذلك الوقت.



لانسيا دلتا إنتيغرالي



لـ «لانسيا» الإيطالية تاريخ حافل في بطولات الراليات، واحدة من أشهر السيارات التي أثبتت نفسها بشكل استثنائي في عالم الراليات هي لانسيا دلتا إنتيغرالي (Lancia Delta Integrale)، والتي شاركت في بطولة العالم للراليات (WRC) في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وحققت نجاحات كبيرة. فازت بالعديد من البطولات والسباقات، وحصدت ألقابا متعددة في فئة السيارات الرياضية الصغيرة.



تميزت لانسيا ديلتا إنتيغرالي بأدائها الرياضي الممتاز، وكانت تعتبر واحدة من أفضل السيارات في فئتها في ذلك الوقت. كانت قوية في مختلف التضاريس وكانت محبوبة بين السائقين والمعجبين بسبب تصميمها الأيقوني وفعاليتها في السباقات.



تعد لانسيا ديلتا إنتيغرالي جزءا من التاريخ الغني للراليات، وتظل ذكراها حية بين عشاق هذه الرياضة.



رينو 5 توربو



لدى رينو سجل تاريخي في سباقات الراليات على متن رينو 5 توربو، وهي واحدة من السيارات التي أحرزت انتصارات ملحوظة في عالم الراليات.



رينو 5 توربو كانت تشارك في فترة الثمانينات، وقد كانت معروفة بتصميمها الفريد وأدائها القوي. كانت مجهزة بمحرك توربوشارج بموقع وضع الدفع في المنتصف، مما جعلها تتمتع بتوزيع وزن متوازن وقدرة استجابة فائقة.



فازت سيارة رينو 5 توربو في بطولات الراليات، بما في ذلك فوزها في رالي مونتي كارلو ورالي كوت دي أزور في فترة الثمانينيات، كانت هذه الانتصارات تعكس قدرة السيارة على التأقلم مع تضاريس مختلفة والتفوق في ظروف السباق.



تويوتا سيليكا توربو



إحدى السيارات التي حققت نجاحا كبيرا في سباقات الراليات من قبل تويوتا هي «تويوتا سيليكا توربو 4WD»، تمثلت هذه السيارة في فترة الثمانينيات وشاركت بنجاح في بطولة العالم للراليات (WRC).



تويوتا سيليكا توربو 4WD المجهزة بمحرك توربوشارج ونظام دفع رباعي، منحها قوة وقدرة على التحكم في مختلف التضاريس، في فترة الثمانينيات، كانت هذه السيارة قوية وكفؤة، وشهدت مشاركتها في العديد من سباقات الراليات.



من السائقين الذين قادوا تويوتا سيليكا توربو 4WD كانت السائقة الفنلندية يوها كانكونن، الذي حقق نجاحات بارزة خلال مشاركته مع تويوتا في تلك الفترة.



سيليكا توربو 4WD تعد اليوم جزءا من تاريخ تويوتا الرياضي ومساهمة قيمة في عالم الراليات.