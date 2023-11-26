الطراز الاستثنائي يضفي المزيد من التنوع إلى المجموعة المعززة من مركبات العلامة التجارية بريطانية المنشأ

متوفرة بمحركي 1.5 ليتر بشاحن توربيني وآخر 1.5 ليتر يوفران القوة والأداء والراحة والاقتصاد باستهلاك الوقود



فور النظر إلى إم جي GT يتسلل الإعجاب من خلال الواجهة الأمامية المتقنة بنمط شكل اللهب الرقمي عن الأضواء الأمامية النحيفة من نوع LED، مما يعزز الحضور القوي والديناميكي للسيارة. ولتكملة الشكل الجريء المضغوط للأسفل لغطاء المحرك، تضم «إم جي GT» خلفية بنمط مقلوب الأطراف قليلا، الأمر الذي يعزز المظهر الرياضي أكثر. وهذا ليس كل شيء، إذ هناك أيضا الخط الكرومي من الطرف للطرف بالإضافة إلى الكتف العريض للسيارة، وكذلك العجلات السبيكية الاختيارية بنمط فأس التوماهوك إطارات ميشلان، مما يضفي المزيد من المظهر والإحساس الراقيين اللتين تضفيان لمسة سرعة لا مثيل لها.



فخامة داخلية تحاكي السحر



تتميز المقصورة الداخلية بتوازن رائع بين اللونين الأحمر والأسود في إم جي GT، مما يعكس الرغبة في توفير أعلى مستويات الراحة. تضيف المواد الداخلية الفاخرة وجماليات لوحة القيادة لمسات من الرفاهية، في حين توفر المقاعد التي تحيط بالجسم دعما مثاليا وراحة فائقة حتى في الرحلات الطويلة. ومع مقبض ناقل الحركة اللامع الفريد الذي استلهم تصميمه من الطائرات الخارقة، تضفي اللمسات المصنوعة من الألمنيوم لمسة من التكنولوجيا الرياضية على تجربة القيادة. لا تقلل فتحة السقف الواسعة من الشعور بالمساحة الرحبة داخل المقصورة، مع الإضاءة الطبيعية التي تملأ الفراغ بالدفء.



أداء رياضي بامتياز



إم جي GT تفوق كل التوقعات بأدائها المتفوق والسلس، حيث تأتي بطراز 1.5 Turbo يقدم تجربة قيادة فائقة الرياضية، ليولد قوة تبلغ 173 حصانا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر. تسارع السيارة من الصفر إلى 100 كيلومتر في 8.5 ثوان فقط، مع استهلاك وقود فائق الكفاءة يبلغ 5.7 ليترات لكل 100 كيلومتر. وبفضل هيكلها الرياضي المتقدم، توفر تجربة قيادة مستقرة ومريحة، مع استجابة سريعة لكل حركة.



تكنولوجيا مبتكرة



مع توجيهات المستقبل والتقنيات الرائدة في التكنولوجيا، تجعل إم جي GT كل رحلة جزءا من المتعة النقية. يقوم نظام إدارة تنقية الهواء المتقدم بتحسين جودة الهواء داخل المقصورة، بينما تقدم شاشة المعلومات والترفيه بحجم 10 بوصات تجربة تحكم باللمس ممتازة. ومع دعم «Apple CarPlay» و«Android Auto»، يمكنكم الوصول بسهولة إلى أنظمة الصوت والاتصالات. يضمن نظام تثبيت السرعة راحة الركاب في الرحلات الطويلة، في حين توفر المصابيح الأمامية التلقائية رؤية مثالية في الليل. ومع ميزة الدخول بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك، يمكنكم بسهولة بدء الرحلة دون الحاجة للبحث عن المفتاح.





عرض استثنائي!

احصل على هذه السيارة الرائعة بسعر مميز، فقط 4999 دينارا بدلا من 6199 دينارا، فلا تفوتوا فرصة الحصول على هذه الفخامة والأداء بسعر مذهل.

مميزات رائعة لمالكي سيارات إم جي



تأتي سيارات إم جي مع ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 200 ألف كيلومتر (أيهما يأتي أولا) في منطقة الشرق الأوسط.، كما يستفيد مالكو «إم جي» من الأعمال التي يقوم بها الاخصائيون الماهرون في مراكز الأبحاث والتطوير التابعة للشركة، مع تمتع الطرازات بشهرة واسعة لما تتميز به من تصاميم لافتة وقيمة عالية للمال واحتوائها على أحدث التقنيات. مع توسعة وصول مجموعة طرازات «إم جي» إلى العملاء وتعزيز مستويات جاذبيتها ومكانتها أكثر.

فرصة لا تعوض

أطلقت شركة إم جي - عادل الغانم للسيارات أجدد عروضها مؤخرا لتصبح واحدة من أقوى العروض الموجودة في السوق المحلي، حيث يمكن للعملاء امتلاك أيا من سيارات إم جي - عادل الغانم للسيارات والتمتع بالمميزات التالية:



٭ هدايا نقدية تصل إلى 5.700$



٭ 0% أرباح لمدة 5 سنوات



٭ عقد صيانة مجاني لغاية 30.000 كم



٭ تسجيل وتأمين المرور لمدة 3 سنوات مجاناً



٭ مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات مجاناً

يمكن للعملاء المهتمين زيارة أي من معارض الشركة في الري، مقابل الحرس الوطني، أو في الشويخ طريق المطار 55، وذلك لتجربة قيادة أي من سيارات إم جي المميزة، كما يمكن للعملاء التواصل على رقم 22282800.