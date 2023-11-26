في بيجو، نصنع سياراتنا لأولئك المستعدين للتميز، لأولئك الذين يقدرون الأسلوب ويعيشون حياتهم بشغف وقناعة، والذين يعرفون من هم.



إن القيادة المحفزة والتصميم الأنيق والجودة التي لا مقارن لها هي التزام العلامة التجارية تجاه عملائها وتساهم في المشاعر التي توفرها كل سيارات بيجو. تجمع بيجو بين التصميم والأناقة الأداء في جميع المجالات، وتهدف إلى أن تكون العلامة التجارية العامة الراقية في العالم.



بيجو 3008.. قيادة سلسة سريعة الاستجابة



وتتميز بيجو 3008 بمحرك تيربو قوي سعة 1.6 ليتر يولد قوة مذهلة تبلغ 165 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة. ويولد عزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر عند 1400 دورة في الدقيقة، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وسريعة الاستجابة، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، مما يعزز الأداء القوي عند السرعات المنخفضة، وكذلك أثناء حالات التشغيل والتوقف.. يتميز التصميم الخارجي الديناميكي بشبكة أمامية مميزة ومصابيح أمامية LED، في حين يتميز التصميم الداخلي بمقصورة Peugeot i-Cockpit المبتكرة ونظام ترفيهي معلوماتي بشاشة تعمل باللمس سهل الاستخدام. تعد السلامة أحد أهم العناصر، مع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة مثل التحذير من مغادرة المسار والكبح التلقائي في حالات الطوارئ.



بيجو 5008.. الأناقة والعملانية



تعتبر سيارة بيجو 5008 سيارة متعددة الاستخدامات تجمع بين التصميم الأنيق والعملية، وتأتي بمحرك تيربو قوي سعة 1.6 ليتر يولد قوة مذهلة تبلغ 165 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة. ويولد عزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر عند 1400 دورة في الدقيقة، وأيضا ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. تتسع مقصورتها الداخلية الفسيحة لسبعة ركاب، كما يعزز نظام Peugeot i-Cockpit المتطور من تجربة القيادة. توفر ميزات الأمان مثل المساعدة في الحفاظ على المسار والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ راحة البال، بينما يزيد الأداء الفعال لسيارة الدفع الرباعي من جاذبيتها. مع التركيز على الأسلوب والابتكار والوظائف.



أقوى العروض



تقدم الشركة الكويتية لاستيراد السيارات (الشايع والصقر) عرضا مميزا وهو تثمين يصل الى 1500 دينار، بالإضافة إلى باقة خدمة وضمان لمدة 10 سنوات. وتبدأ الأسعار من 9.990 دينارا لسيارة بيجو 3008 و11.990 دينارا كويتيا لسيارة بيجو 5008.



شراكة طويلة



في عام 1969، قامت «كايكو» الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر»، بالتوقيع كموزع رسمي معتمد لشركة بيجو في الكويت، ومنذ ذلك الحين، حققت بيجو نجاحا كبيرا في السوق المحلي، وهي معروفة الآن بأنها واحدة من أكثر السيارات ثقة وطلبا في السوق.



وقال أشيش تاندون، المدير العام لشركة كايكو الشايع والصقر: يسعدنا أن نكشف عن التزامنا بالتميز مع بيجو، نحن لا نبيع السيارات فقط، نحن نقدم وعدا بالجودة والأداء ورضا العملاء الذي لا مثيل له.

لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد لاختبار القيادة، يرجى الاتصال بوكيل بيجو شركة الكويتية لاستيراد السيارات على الرقم: 22262227.