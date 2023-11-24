أصدرت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع، أخيرا، المجموعة القصصية الفائزة بمسابقتها للإبداع الأدبي في دورتها للعام 2018-2019، وجاءت تحت عنوان «رصاصة أخيرة في حلم مزعج» للكاتب عبدالسلام الشبلي، واشتملت على خمسة عشر نصا قصصيا.



وقد غلب الحس المأساوي على نصوص المجموعة، حيث استباح الواقع المر قصصها كلها، فتصاعدت الآهات، وكثرت المراثي لحاضر معيشي تعصف به الحروب، وتذروه رياح الظلم واللصوصية والفقر والاستعباد.



فقد ركز الكاتب الشبلي على رصد وطأة الحروب، وهوان البشر في ظل تحكم الديكتاتوريات، حيث الخوف المعشش في النفوس، والفقر، وتحطم الأحلام، والاختطاف، والتصفيات، والموت غرقا خلال رحلة الهروب من وطن صار ساحة للقتل.



كان نزوع الكاتب واضحا نحو القصة القصيرة جدا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القصة الأولى «كائن لا تحتمل تعاسته»، التي اشتملت على عدد من القصص القصيرة تمحور حول فكرة واحدة، أهلها تجانسها وتقاربها لتكون القصة الأولى. ويظهر هذا النزوع جليا في نهاية المجموعة القصصية التي تمثلت بنص اشتمل على خمس عشرة قصة قصيرة جدا.



وفي الوقت الذي غلب فيه استخدام طريقة السرد التقليدية بتسخير الراوي الغائب لنسج النصوص، تنوعت الأساليب الفنية التي استثمرها الكاتب عبدالسلام الشبلي في حياكة قصصه، حيث برز اعتماده «الأنسنة»، فتحولت السيجارة إلى بشر في قصة «انتحار علبة سجائر»، وكذلك السقف في «سقف الغرفة الأبيض»، والحائط في «حائط بثلاثة أنياب» وغيرها.



كما خلط الكاتب ذلك بالفانتازيا، فصار الميت يتحدث في قبره، ويخرج من اللوحة المعلقة في صدر البيت، مثلما راحت السيجارة تجأر من غدر صاحبها، وتتمنى الحوائط على صاحبها أن يستبدل لونها.



وتميزت لغة الكاتب برشاقة الجمل، وابتعادها عن التقعر، وبرز ميلها إلى القصر لتتناسب مع الجو العام من حيث الشكل والمضمون. وقد جاءت المجموعة في نحو تسعين صفحة من القطع الوسط.



الجدير ذكره، أن د. سعاد الصباح أطلقت جوائز الشيخ عبدالله مبارك الصباح للإبداع العلمي، وجوائز سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري منذ العام 1988، ومازالت تمنح للمبدعين العرب سنويا. فقد تم تخصيص أربع جوائز للإبداع الأدبي والفكري، وأربع أخرى للإبداع العلمي، على أن تمنح كل عام للفائزين من الشباب العرب على مستوى أقطار الوطن العربي عامة. وقد انفتحت هذه الجوائز لتغطي مختلف الأنواع والأجناس الأدبية والعلمية في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرحية والدراسات الأدبية، وكذلك الدراسات العلمية في المناحي العلمية المختلفة.



وتعد مسابقات الجوائز هذه من أكبر المسابقات الثقافية في العالم العربي، من حيث عدد مجالاتها ومبالغ جوائزها، وانفردت بأنها الوحيدة المخصصة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين. وفي الوقت الذي خصصت فيه دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع جوائز مالية للفائزين بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفائز بالجائزة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة، وألفي دولار للفائز الثاني، وألف للثالث، حرصت الدار على طباعة ونشر العمل الأول الفائز في كل مسابقة.