أكد عدد من الناشرين والديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر محط أنظار الناشرين والقراء ومحبي المطالعة العلمية والمعرفية لأثره المتميز واللافت على الثقافة العربية.



وأوضحوا في تصريحات متفرقة لـ «كونا» بمناسبة انطلاق فعاليات المعرض بدورته الـ46 أمس أن الدورة الحالية تمتاز بأنشطة وفعاليات وأمسيات مصاحبة علاوة على المشاركة الواسعة لعدد من الكتاب ودور النشر من مختلف دول العالم.



وقال سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح الخروصي إن السلطنة تحرص سنويا على المشاركة في المعرض الذي يثري الساحة الثقافية والفكرية لما يحتويه من تجمع لأهم مؤسسات النشر المحلية والعربية والدولية.



وأضاف الخروصي ان سلطنة عمان تسعى من خلال مشاركتها في الدورة الحالية لتقديم مشاركة أفضل مما كانت عليه عاما بعد عام لنشر الثقافة، مشيرا إلى أن «نشر الثقافة جزء أصيل من العمل الديبلوماسي».



من جهته، قال سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت إن معرض الكويت الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية التي تساهم في الاطلاع على أحدث الاصدارات العربية والغربية.



وأضاف شلتوت أن معرض الكتاب فرصة للتبادل الثقافي والفكري، مبينا أن مصر تشارك في المعرض منذ نشأته لما له من قيمة علمية وثقافية إذ تشارك هذا العام بأكثر من 46 دار نشر ونحو 40 ألف كتاب.



من جانبه، قال الديبلوماسي في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد د. جميل آل حميد إن معرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر من المعارض المهمة والكبيرة على مستوى الوطن العربي ويضم مشاركة واسعة من مختلف الدول، معربا عن سعادته لمشاركة المملكة في هذا التجمع الثقافي والأدبي الكبير.



وأضاف آل حميد أن المملكة تحرص على المشاركة في هذا المحفل الثقافي المهم، مشيرا الى أن جناحها يتضمن مجموعة مشاركات من قبل الجامعات السعودية ومؤسسات الفكر والثقافة لعرض الاصدارات والمؤلفات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والمفكرين.



وذكر أن جناح المملكة يستقبل الزوار للرد على الاستفسارات فيما يخص الجامعات السعودية او مكتبة (الملك فهد) الوطنية أو الانشطة الثقافية الأخرى.



من ناحيته، قال رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد إن للكويت باعا طويلا وأثرا مهما على الثقافة العربية منذ ستينيات القرن الماضي بإصدارها العديد من المطبوعات ومنها مجلة المعرفة والعديد من الكتب من مختلف التخصصات.



وأكد رشاد أن الناشر العربي يحرص دائما على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن القارئ في الكويت واع ومثقف ويبحث دائما عن الاعمال الجديدة التي تحفز الناشر في حركة النشر.



وذكر أن الدورة الحالية للمعرض تمتاز بما يصاحبها من فعاليات ثقافية ومهنية على مستوى عال وتفوق ملحوظ عن العام السابق.



بدوره، قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ إن معرض الكويت الدولي للكتاب محفز وداعم للناشرين والكتاب ومحافظ على حضوره العربي ويعد منارة للناشرين العرب.



وأكد حافظ أن المعرض ناجح بكل المقاييس ويطبق كل الانظمة والقوانين المساعدة لتطوير صناعة النشر بدليل استمراريته إذ يتطور وينمو كل عام.