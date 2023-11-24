تزايدت التكهنات بشأن أسباب إقالة سام ألتمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OpenAI» قبل عودته لمنصبه أول من أمس، وسط تقارير عن اختراق «خطير» في الذكاء الاصطناعي تسبب في قرار مجلس إدارة الشركة بإقالة ألتمان.



ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر بالشركة، أن باحثي OpenAI المالكة لـ«ChatGPT»، حذروا مجلس الإدارة قبل الإطاحة بالرئيس التنفيذي، من اختراق في مجال الذكاء الاصطناعي قد يهدد البشرية.



وأشارت الوكالة إلى أن هذا كان سببا من عدة أسباب وراء قرار إقالته.



وعلى عكس الآلة الحاسبة التي يمكنها حل عدد محدود من العمليات، يمكن للذكاء الاصطناعي العام التعميم والتعلم والفهم.



وفي رسالتهم إلى مجلس الإدارة، أشار الباحثون إلى براعة الذكاء الاصطناعي والخطر المحتمل، حسبما قالت المصادر دون تحديد المخاوف المتعلقة بالسلامة على وجه التحديد في الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز».



وكان هناك نقاش طويل بين علماء الكمبيوتر حول الخطر الذي تشكله الآلات عالية الذكاء، على سبيل المثال، إذا قرروا أن تدمير البشرية كان في مصلحتهم.



وقالت مراسلة «العربية Business» كارينا كامل، إن الجميع يحاول البحث عما جرى خلف الكواليس في دراما إقالة سام ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة «OpenAI» ثم عودته لاحقا.



وأضافت أن أحد أسباب الخلافات كما ذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أن الشركة أجرت دراسات متعلقة بتكنولوجيا قد يكون لها أثر في بعض الأحوال «سلبي للغاية» على البشرية وهي إمكانيات يصعب تقدير تأثيرها.



وأوضحت أن هذه القصة تكشف النقاب عن الصراع في مجال الذكاء الاصطناعي، وبينما يرى البعض أن هذه التكنولوجيا إيجابية وقد تغير نمط عمل البشرية لكنهم يطالبون بالتأني في التعامل معها، بينما يرى آخرون أنه يجب المضي قدما في هذه التكنولوجيا مهما كان الثمن ومن بين هؤلاء سام ألتمان.



وأشارت إلى أن الشخص الذي سرب الدراسة لم يعلق على على هذه الأخبار حتى الآن.



قاد ألتمان الجهود المبذولة لجعل ChatGPT واحدا من أسرع التطبيقات البرمجية نموا في التاريخ واجتذب الاستثمار - وموارد الحوسبة - اللازمة من ما يكروسوفت لتطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI).



وبالإضافة إلى الإعلان عن عدد كبير من الأدوات الجديدة في عرض توضيحي هذا الشهر، أعرب ألتمان الأسبوع الماضي خلال قمة لزعماء العالم في سان فرانسيسكو عن اعتقاده بوجود تقدم كبير في الأفق.



يذكر أن الذكاء الاصطناعي العام يمتلك القدرة على المعرفة وتعلمها وتطبيقها وحل الأمور المتعلقة بها، ما قد يوازي أو يفوق الذكاء البشري.