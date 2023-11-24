قال أبوعبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنه تم تدمير 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان الاسرائيلي حتى اليوم الـ 48 من معركة «طوفان الأقصى»، مؤكدا إفشال «خطة العدو في تحقيق الانتصار السريع في غزة».



وأضاف أبوعبيدة، في كلمة مصورة بثتها قناة «الجزيرة» الفضائية عشية بدء اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس»: «ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا».



واستطرد: «في اليوم 48 من معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا تصديهم للعدوان الصهيوني الغاشم. مجاهدونا نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو. أحد مجاهدينا هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى. واستهدفنا مجموعة راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد».



وتابع أبو عبيدة: بطولات مجاهدينا بالميدان مفخرة لكل حر بالعالم ونواجه قوة لا تتقن سوى القتل العشوائي، ومجاهدونا متمترسون في مواقعهم القتالية والعدو لايزال يخفي خسائره العسكرية.



ولفت إلى أن «كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة»، مضيفا «خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي».



وشدد أبوعبيدة بالقول «جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان»، و«ندعو كل أحرار العالم إلى إرباك العدو في كل مكان».



وأردف قائلا «نحيي شعبنا في الضفة الغربية ونحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو، وندعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة. وندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم».