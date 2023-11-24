

نجت مراسلة تلفزيون الكويت في قطاع غزة سعاد الإمام من قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى الكويت التخصصي في مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة.



وقالت الإمام في تصريح لـ «كونا» إنها نجت مع الطاقم الصحافي الذي كان يرافقها خلال تواجدهم أمام بوابه «مستشفى الكويت التخصصي» بمدينة رفح إثر غارة على أحد المنازل المجاورة للمستشفى.



وأضافت الإمام أن القصف كان عنيفا جدا حيث دمر المنزل فوق رؤوس ساكنيه ما خلف سته شهداء ونحو 25 جريحا، كما تساقطت الشظايا والأحجار عليهم خلال تغطيتهم للمساعدات الطبية المقدمة من الكويت.



وتعمل الإمام مراسلة لإذاعة وتلفزيون الكويت منذ 20 عاما وتغطي الأحداث الميدانية والإخبارية بشكل يومي من قطاع غزة.



ووفقا للاحصائيات فقد استشهد أكثر من 60 صحافيا وأصيب عشرات آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي كما دمرت عشرات المنازل الخاصة بالصحافيين ومكاتبهم في كافة المحافظات الفلسطينية.