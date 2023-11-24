دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تسير بخطى ثابتة نحو تحويل كل خدماتها الى الكترونية عبر مختلف التطبيقات الخاصة بها، بالاضافة الى تطبيق سهل.



وقالت المصادر ان الوزارة تقدم حاليا اكثر من 48 خدمة عبر منصاتها سواء في قطاع خدمة العملاء او التمديدات او غيرها من الخدمات. ولفتت الى ان الوزارة بدأت حاليا بالعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في خدماتها في ظل تماشيها مع التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات افضل للمراجعين.



وأشارت الى ان الذكاء الاصطناعي سيتكفل بالتسهيل على العملاء إنجاز معاملاتهم بالكامل بمجرد إدخال بياناتهم الى النظام، لافتة الى ان العمل جار على برمجة الانظمة الخاصة التي ستعمل على الذكاء الاصطناعي.



وأكدت المصادر ان الوزارة وبالرغم من توجهها المطلق نحو الخدمات الالكترونية الا انها تستمر في افتتاح المكاتب الخاصة بخدمة العملاء، كما تستقبل المراجعين في مبنى الوزارة لإنجاز معاملاتهم.