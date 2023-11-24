أسامة أبو السعود



أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي، مشددا على أنه لن يتعرض اي عامل للضرر جراء دمج بعض الشركات النفطية.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نواف السعود وفدا من نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) برئاسة رئيس النقابة سعد العجمي.



وقال رئيس النقابة سعد العجمي في تصريح صحافي انه تم خلال الاجتماع مع رئيس مؤسسة البترول الشيخ نواف السعود مناقشة مستجدات دمج الشركات، وأخذ التعهدات اللازمة لحفظ حقوق العاملين وهذا ما أكده رئيس المؤسسة، وأكدنا على ضرورة إبلاغ الموظفين بكل ما يستجد لتحقيق مبدأ الشفافية.



وختم العجمي تصريحاته بشكر رئيس المؤسسة على حفاوة الاستقبال وتأكيده دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي خاصة عمال وموظفي شركة كيبك.