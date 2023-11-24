أكد القائم بالأعمال العراقي في دمشق ياسين شريف الحجيمي أن الجهات المختصة في سورية سمحت اعتبارا من يوم الأربعاء بدخول كل مواطن عراقي يرغب في زيارة سورية من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، للداخلين أول مرة، وأن القرار خطوة جيدة يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين وأن زيارة العراقيين إلى سورية تشكل دعما اقتصاديا لسورية.



ونقل موقع «الوطن» القريب من السلطة في دمشق عن الحجيمي قوله: «القرار سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية، وسيكون باستطاعة المواطن العراقي أن يحصل فور وصوله إلى سورية على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه بشكل مباشر، أسوة بالعراقيين الذين لديهم دخول سابق للأراضي السورية».



وأكد الحجيمي أن العراقيين الذين يأتون إلى سورية هم على ثقة تامة بما يجدونه من ترحاب وعناية في سورية، موضحا أن عددا منهم يأتي لزيارة المراقد الدينية المقدسة، وإلى المناطق السياحية وخاصة في المنطقة الساحلية، والآخر يأتي لأغراض طبية علاجية وخاصة طب الأسنان حيث يتميز الطبيب السوري.



وأشار إلى أن زيارة العراقيين إلى سورية تشكل دعما اقتصاديا لسورية، لافتا إلى تسهيل الجانب السوري لموضوع الدراسات العليا للراغبين في الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، أسوة بلبنان وإيران وماليزيا، حيث يوجد هناك آلاف الطلاب العراقيين، قائلا: «أرجو من القيادة السورية أن تشكل لجنة خاصة للطلبة العراقيين لتسهيل دراستهم ومنحهم فرصة للدراسة في سورية».



وأشار الحجيمي إلى ضرورة تحديد أسعار الإقامة في مناطق العتبات المقدسة، وخاصة مع ازدياد الشكاوى التي ترد إلى السفارة العراقية من عراقيين عن حالات الاستغلال وارتفاع الأسعار بخلاف السعر الرائج.