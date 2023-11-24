عبدالله قنيص



وجه وكيل نيابة الاحمدي قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي بضبط وإحضار 10 موظفين يعملون في إحدى المنشآت النفطية وذلك بعد توقيف 4 وافدين والعثور بحوزتهم على 10 بصمات سيليكون أقروا بأنها تعود للموظفين الـ 10، وانهم يقومون بالتوقيع بالبصمة بالحضور والانصراف مقابل رواتب شهرية يتقاضونها من الموظفين.



ووفق ما أبلغ به مصدر أمني «الأنباء» كانت معلومات وردت الى مكتب مباحث ميناء عبدالله عن 4 وافدين يعملون في مصفاة ميناء عبدالله يقومون بتزوير البصمة بالتوقيع عن الموظفين، وعليه تم تشكيل فرقة من قبل قوة المباحث وإصدار اذن نيابي، ومن ثم التأكد من صحة المعلومات وضبط الوافدين الأربعة، وعثر بمكتب خاص بهم على البصمات السيليكون وعددها 10.



وأضاف المصدر: بالسؤال عن اسباب حيازة هذه البصمات، اعترفوا بأنها سلمت إليهم من قبل الموظفين العشرة وانهم يقومون بالتبصيم بدلا عنهم، ونفى الوافدون معرفة مكان تصنيع هذه البصمة، وان الموظفين هم من قاموا بإعطائهم البصمات.



واشار المصدر إلى ان التهمة التي سيواجهها المتهمون تحمل مسمى تقاضي رواتب بلا عمل، وقد تم ضبط عدد من الاشخاص في قضايا اخرى وفي مؤسسات حكومية مختلفة.



وتابع المصدر ان المتهمين تم احتجازهم وجار التحقيق معهم على ذمة القضية واستدعاء المتهمين بالتزوير.