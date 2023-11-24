أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي موسوعة علمية جديدة للأطفال بعنوان «كوكب الأرض» تستعرض بصورة مشوقة كل ما يتعلق بالأرض من تضاريس ومعالم بهدف تعزيز معرفة الأطفال واليافعين بالكوكب الأزرق وعناصره.



وصممت الموسوعة التي تعرض في معرض الكويت الدولي للكتاب وأشرفت على إعدادها وترجمتها «التقدم العلمي للنشر» ـ ذراع النشر التابعة للمؤسسة - وفق إخراج جذاب في طبقات متراكبة في الصفحات ولوحات كبيرة للنظر فيما وراءها لتأخذ القراء في رحلة عبر كوكب الأرض لا مثيل لها.



وتتطرق الموسوعة إلى موضوعات تتناول معلومات أساسية عن البراكين والجبال والثلاجات الجليدية والصفائح التكتونية وأنواع الصخور والأنهار والشلالات والكهوف والمغارات.



وتتضمن الموسوعة أيضا موضوعات عن الصحارى والواحات والوديان والكثبان الرملية والهضاب والسواحل والتيارات البحرية والجروف والمستنقعات الملحية وقيعان المحيطات والشعاب المرجانية والطقس والرياح والعواصف والأعاصير.



والكتاب متوافر في جناح المؤسسة في معرض الكويت الدولي للكتاب.