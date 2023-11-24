المجلس يناقش مقترح تعديل قرار البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل

الخدمات الاثنين المقبل.. ومشكلات مخلفات البناء في منطقة المطلاع



بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري توصية اللجنة القانونية والمالية باعتماد مسميات جديدة لـ 8 مناطق والإبقاء على 3 مناطق دون تغيير. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي في 16 أكتوبر والمتضمن الاعتراض على قراري الصيغة النهائية للجدول المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة.



٭مقترح تعديل قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.



الردود المؤجلة على أسئلة الأعضاء



٭ السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تطبيق لائحة الاعلانات، وآخر بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.



٭ السؤال المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية (البولينج - والبلياردو) في محافظة الجهراء.



٭ الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة، على أن يكون لمدة شهر ويجدد لـ 3 مرات.



٭ إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ج/3/264/12/2022/د4) المتخذ بتاريخ 10/1/2022 لعدم الحاجة إلى إنشاء مطار المنطقة الشمالية.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة طريق السالمي (مدخل إسطبلات الجهراء).



٭ الطلب المقدم من الأعضاء: فهد العبدالجادر، خالد المطيري، د.م.حسن كمال، م.إسماعيل بهبهاني بشأن فتح باب النقاش في موضوع المشاكل والمخالفات في منطقة المطلاع وآخرها رمي نفايات البناء على الطرقات.



كما يطلع المجلس على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن تعديل اسم لجنة شؤون الهيئة ليصبح لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي وتعديل مهامها.