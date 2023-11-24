قدم اقتراحا باعتماد مداخل ومخارج مسجد غنيمة الوقيان وسعد العدساني بمنطقة الصديق



قدم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري اقتراحا بتعديل قرار المجلس البلدي الخاص بترقيم بعض القطع التنظيمية داخل المدينة.



وقال المحري في اقتراحه الذي سيبحثه المجلس في جلسته العادية الاثنين المقبل: انه بتاريخ 21/1/2002 صدر قرار المجلس البلدي الذي قضى بالموافقة على الترقيم الجديد لقطع المناطق (الشرق، القبلة، المرقاب، دسمان، حدائق السور، الواجهة البحرية للمدينة) داخل المدينة، على أن تراعى الترقيمات القديمة الحالية للقطع في منطقة الأسواق.



ومن حيث إن شارع السور لا يقع بين منطقتين، وإنما هو شارع تجميعي بين منطقة المرقاب، وكذلك حدائق السور ليست منطقة ولا توجد بها استخدامات سكنية او تجارية او استثمارية خاصة، ومن ثم فإن ذكر كل من حدائق السور والواجهة البحرية للمدينة ضمن متن القرار السالف البيان لم يكن له محل، الأمر الذي نقترح معه ما يلي: تعديل منطوق قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف1/38/2/2002) ليكون نصه كالتالي: «الموافقة على الترقيم الجديد لقطع المناطق: (الشرق، القبلة، المرقاب، دسمان) داخل المدينة، على أن تراعى الترقيمات القديمة الحالية للقطع في منطقة الأسواق».



كما قدم المحري اقتراحا آخر باعتماد مداخل ومخارج لمواقف السيارات لمسجد غنيمة الوقيان وسعد العدساني بمنطقة الصديق.



وقال في اقتراحه: يقع مسجد غنيمة الوقيان وسعد العدساني بمنطقة الصديق قطعة 5، ويرتاد هذا المسجد الكثير من أهالي المنطقة.



وتحقيقا لسهولة حركة الذهاب والإياب من وإلى المسجد، وتسهيلا لقاطني منطقة المسجد ورواده نقترح الآتي:



اعتماد المداخل والمخارج الخاصة بمواقف السيارات على شارع رقم 505 وشارع 515 التي تخدم مسجد (غنيمة الوقيان وسعد العدساني) بمنطقة الصديق قطعة رقم 5.